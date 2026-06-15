Stellantis confirma que invertirá 5 millones de euros en Italia hasta 2030 y descarta cerrar fábricas

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Stellantis invertirá hasta 5 millones de euros en sus centros de producción en Italia hasta el año 2030 para avanzar en materia de innovación, tecnología, inteligencia artificial y sistemas de propulsión.

Así se lo ha trasladado el responsable del grupo automovilístico en Europa, Emanuele Cappellano, a los sindicatos del país transalpino en una reunión a puerta cerrada celebrada este lunes en Roma. En dicho encuentro, las organizaciones sindicales le han manifestado al directivo su preocupación por recibir "detalles claros" sobre las estrategias de la compañía, "con un enfoque prioritario en las perspectivas y los volúmenes".

En esta línea, Cappellano ha explicado que el nuevo plan estratégico del grupo prevé nuevos modelos e inversiones en innovación para Italia, con la participación de todas la marcas italianas, asegurando a su vez que no se dará el cierre de ninguna de sus fábricas en el país.

"Nuestros compromisos con Italia son concretos, estructurales y a largo plazo: la innovación, el empleo y el desarrollo de competencias son los pilares sobre los que construimos una nueva fase de crecimiento. Nuestro plan es claro, audaz y ambicioso", ha argumentado el responsable europeo del grupo.

Recientemente, Cappellano aclaró que el grupo mantendrá las inversiones en todas sus marcas, sin diferencias entre las firmas globales o regionales, tan solo en el tiempo de aplicación de las inversiones. A su vez, a finales de mayo se conocieron nuevos planes para reactivar la producción de vehículos de Stellantis en Italia, con planes para lanzar coches 100% eléctricos, del segmento A y con un precio por debajo de 15.000 euros, previsiblemente de las marcas Fiat o Citroën, en su planta de Pomigliano d'Arco.