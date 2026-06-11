Stellantis y Factorial prueban en carretera un vehículo con batería de estado sólido por primera vez

Stellantis y Factorial prueban en carretera una batería de estado sólido por primera vez - STELLANTIS

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Stellantis y Factorial Energy han anunciado la integración por primera vez de una batería con tecnología de estado sólido FEST (Factorial Electrolyte System Technology) en un vehículo de desarrollo Dodge Charger Daytona, un avance que marca la incorporación de este tipo de celdas en un vehículo de la compañía y el inicio de un programa de pruebas en carretera en Norteamérica.

Según han informado ambas compañías este jueves, el objetivo de estas pruebas es validar el rendimiento, la seguridad y la fiabilidad de la tecnología en condiciones reales de conducción, dando un paso más hacia su futura aplicación comercial en automoción.

El fabricante automovilístico explicó que la integración se produce tras la validación previa de las celdas FEST a escala automotriz y representa un avance relevante dentro del programa de desarrollo conjunto anunciado anteriormente entre ambas empresas.

El director de Ingeniería y Tecnología de Stellantis, Ned Curic, destacó que el desarrollo de baterías requiere equilibrar múltiples parámetros y subrayó que este hito acerca la tecnología de estado sólido a los clientes gracias a su potencial para ofrecer una mayor autonomía, tiempos de carga más reducidos y menores costes.

"Este hito demuestra que estamos acercando las baterías de estado sólido a nuestros clientes con el potencial de un mayor alcance, una carga más rápida y menores costes. Igual de importante, la fuerte compatibilidad de FEST con los procesos de fabricación de iones de litio nos da un camino crítico para escalar esta tecnología", ha destacado Ned Curic.

En 2025, ambas compañías lograron demostrar celdas FEST con una densidad energética de 375 Wh/kg, capacidad de carga del 15% al 90% en 18 minutos y funcionamiento en un rango de temperaturas comprendido entre -30 °C y 45 °C.

Desde este momento, ambas compañías han puesto en marcha un programa de pruebas y calibración en carretera destinado a optimizar y verificar el comportamiento del sistema de baterías bajo diferentes condiciones de carga y conducción, así como su seguridad global.

Por su parte, la consejera delegada de Factorial, Siyu Huang, afirmó que la colaboración con Stellantis ha permitido desarrollar conjuntamente desde la química de las celdas hasta la arquitectura del paquete de baterías, creando las condiciones necesarias para realizar pruebas reales en carretera.

STELLANTIS SE UNE A LA CARRERA POR LAS BATERÍAS DE ESTADO SÓLIDO

El grupo de origen franco-italiano Stellantis es el último gran grupo automovilístico en impulsar el desarrollo de baterías de estado sólido. Igualmente otros fabricantes como las chinas MG, Chery, BYD o la japonesa Toyota se encuentran con un mayor desarrollo para implantar a partir de 2027 baterías de estado sólido en sus nuevos vehículos eléctricos.

Las baterías de estado sólido son el siguiente objetivo de los principales fabricantes de automóviles en el camino hacia la transición del vehículo tradicional de combustión al eléctrico puro. Una batería de estado sólido es un tipo de batería en la que el electrolito, en lugar de ser líquido, es un material sólido, lo que permite el movimiento de iones de forma más segura y eficiente.

A efectos prácticos, esta tecnología permitirá una mayor seguridad de las propias baterías, ya que no utilizarán líquidos que pueden ser inflamables, reduciendo el riesgo de incendios, aunque ya las baterías actuales son altamente seguras.

Igualmente, podrán almacenar más energía en menos espacio, lo que podría reducir el peso de los vehículos --algo que también afecta a la autonomía global--, tendrán unos tiempos de carga inferiores y, en definitiva, una mayor vida útil.