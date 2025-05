Stellantis Financial Services España triplica su resultado en 2023, hasta los 202 millones

Archivo - Stellantis Financial Services España multiplica por 3 su resultado de 2023 hasta los 202 millones.

La filial financiera del grupo ingresa 197 millones en ese ejercicio, un 70% más que el año anterior

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Financial Services España, la filial financiera del grupo automovilístico en el país, logró un resultado después de impuestos de 202,23 millones de euros en 2023, esto es un 239% más que en 2022, cuando anotó 59,52 millones de euros según se registra en sus cuentas anuales facilitadas por Infoempresa a Europa Press.

La entidad financiera consiguió una cifra de negocios de 197 millones de euros en 2023, esto es un 69,68% más que los 116,11 millones que registró en el ejercicio anterior.

La diferencia entre el resultado después de impuestos y la cifra de negocio viene de operaciones de venta de filiales que estaban en el capital social, y cuyas plusvalías se han incorporado a la cuenta de resultados, explican a Europa Press fuentes de la compañía.

Por otro lado, el resultado de explotación de la sociedad fue de 174,48 millones de euros en 2023, un 86,62% más que en el ejercicio anterior. Al tiempo que su resultado antes de impuestos fue de 226,47 millones de euros, un 181% más que en el ejercicio precedente.

De este resultado 153,63 millones de euros corresponden a las plusvalías por la venta de las filiales de Bélgica, Holanda y Reino Unido, 4,9 millones de euros corresponden a la venta del negocio de renting B2B a Leasys S.p.A (Sucursal en España) como consecuencia de la reorganización del acuerdo Stellantis, y el resto a la actividad habitual de la compañía.

PENETRACIÓN DE LAS MARCAS DE STELLANTIS EN 2023

En el documento también se detalla que la cuota de mercado en España de Stellantis (sólo marcas considerando Peugeot, Citroén y DS) fue del 12,64% en 2023 frente al 14,38% del año 2022.

Por marcas, Peugeot disminuyó 0,54 puntos porcentuales (6,90% frente 7,44%), Citroën 1,05 puntos porcentuales (5,37% frente al 6,42%) y la marca DS 0,14 puntos porcentuales (0,37% frente al 0,51%).

Considerando el resto de marcas que empezaron a formar parte de la entidad después del primer trimestre del 2023, la cuota de mercado pasaría a ser del 18,12%.

El porcentaje de penetraciónde financiaciones de vehículos nuevos de la Sociedad alcanzó en 2023 un 20,90% (26,96% en 2022). Por canales, la Sociedad penetra el 64,41% (58,34% en 2022) en el canal particulares y el 8,13% (15,57% en 2022) en el canal empresas.

"Esta pérdida de eficacia en este segmento de Empresas es debido a la venta del negocio de renting a empresas (F2ML B2B) a Leasys S.p.A (Sucursal en España) en el marco del proyecto Omega", detalla la entidad.

ACUERDO DE REORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS DE STELLANTIS

Por otro lado, la filial de Stellantis recuerda que el acuerdo de 2014 entre Peugeot, Banque PSA Finance y Santander Consumer Finance, para establecer una cooperación para la distribución de productos financieros y de seguros en una serie de países europeos fue modificado el 31 de marzo de 2022 tras la fusión de PSA Groupe y Fiat-Chrysler para formar Stellantis.

Este nuevo marco le permitió reforzar la cooperación con Santander Consumar Finance que pasó a financiar desde el 3 de abril de 2023, todas las marcas de vehículos de Stellantis en siete países europeos: España, Bélgica, Francia, Italia, Holanda, Polonia y Portugal, donde ofrece de forma conjunta productos de financiación, leasing financiero y leasing operativo a clientes finales para todas las marcas de Stellantis.

También acordó que Santander Consumar Finance dejara de financiar la actividad de Stellantis y Banque PSA Finance en Alemania y Reino Unido, en concreto en PSA Bank Deutschland GmbH (junto con su sucursal en Austria) y PSA UK Finance Limited, respectivamente, lo cual derivó en la desinversión actual en las mencionadas filiales en dichos países.

Para Stellantis Financial Services el acuerdo supuso que desde el 3 de abril de 2023, las actividades de financiación antes realizadas para Stellantis por Opel Bank S.A. Sucursal en España (Opel Bank), FCA Capital España (Fiat Bank) y PSA Financial Services España, han quedado agrupadas bajo la entidad, una 'joint venture', denominada Stellantis Financial Services España.