Stellantis informará en mayo del inicio de la producción de Leapmotor en España

Archivo - Leapmotor fabricará su nuevo SUV eléctrico B10 en España - LEAPMOTOR - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Stellantis dará a conocer los detalles del inicio de la producción de Leapmotor en España --previsiblemente en la planta de la compañía en Figueruelas (Zaragoza)-- el próximo 21 de mayo, cuando presente su plan estratégico para los próximos años.

El grupo de automoción franco-italiano prevé comenzar la producción de vehículos de la marca Leapmotor en la planta del grupo situada en la localidad aragonesa desde el segundo semestre de este año, según adelantó recientemente el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.

"Continuamos nuestra expansión comercial en Europa, no solo con productos adicionales, sino también con la producción local en nuestra planta de España. El inicio está previsto para la segunda mitad de 2026", apuntó Filosa el pasado febrero.

Sin embargo, según ha podido saber Europa Press, habrá que esperar a mayo para conocer cuál será el mes exacto en el que se comenzarán a ensamblar las primeras piezas del nuevo B10, el modelo de Leapmotor que se fabricará en España. Será entonces, durante la presentación del plan estratégico por parte de Filosa, que celebrará entonces su primer año en el cargo, cuando se conozcan más detalles de este arranque de la producción.

El B10 será un modelo que estará disponible en dos opciones de batería: la versión 'Pro', con una capacidad de 56,2 kWh, y la 'ProMax', de 67,1 kWh, que permitirán autonomías en ciclo promedio combinado (WLTP) de 361 y de 434 kilómetros, respectivamente.

Además, recientemente también se ha especulado sobre la posibilidad de que Stellantis está considerando aprovechar la tecnología de vehículos eléctricos de su socio chino Leapmotor para ayudar a reducir los costes de sus marcas europeas como Fiat, Opel y Peugeot. Sobre esta cuestión, la compañía también ha reiterado que se conocerán los planes de las distintas marcas del grupo para el próximo 21 de mayo.