Stellantis lamenta que las medidas de la UE para la automoción "no abordan los problemas" del sector

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha lamentado que las propuestas presentadas este martes por la Comisión Europea para apoyar al sector automovilístico "no abordan de manera significativa los problemas que enfrenta la industria en este momento".

Dicho paquete propone retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir, en su lugar, una producción "limitada" de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021, así como otras medidas que afectan a la industria de baterías o para vehículos pesados.

En este contexto, Stellantis ha señalado que el paquete no proporciona una trayectoria viable para el segmento de vehículos comerciales ligeros, que se encuentra "en una situación crítica", y las flexibilidades de 2030 solicitadas por la industria para los turismos.

Si bien, la firma automovilística ha resaltado que el paquete presentado reconoce que el actual marco reglamentario no es adecuado para una transición energética que apoye una industria automovilística europea dinámica y autóctona, los millones de puestos de trabajo que dependen de ella y la movilidad asequible para todos.

Stellantis considera también que la introducción de la neutralidad tecnológica mediante la revisión del objetivo de reducción de CO2 para el año 2035 es un paso importante, pero, "como se propone actualmente", no apoyará la producción de vehículos asequibles para la gran mayoría de los clientes.

Por otro lado, Stellantis ha acogido con satisfacción la creación de una nueva categoría de coches pequeños y asequibles a los que se asociarán diversos beneficios, así como el apoyo prometido a la cadena de valor europea de las baterías. "La iniciativa de flota corporativa verde también proporcionará un impulso útil a la demanda de vehículos con bajas emisiones", ha añadido.

Finalmente, "como grupo con raíces industriales históricas en Europa", Stellantis ha expresado su apoyo firme al principio del contenido local, pero, ha manifestado que, "hasta que no se disponga de una definición clara", el paquete también permanece incompleto en este punto.

"Stellantis trabajará constructivamente con todas las partes interesadas para adoptar la legislación necesaria lo antes posible en 2026", ha resumido la compañía.