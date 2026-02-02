Stellantis logra una cuota de mercado del 17,6% en enero, con 1.274 matriculaciones - STELLANTIS

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo Stellantis, al que pertenecen marcas como Peugeot, Jeep, Leapmotor o Fiat, ha matriculado 1.274 vehículos en España en enero, lo que le ha permitido lograr una cuota de mercado en el primer mes del año del 17,6%.

Stellantis ha logrado además, a través de Peugeot, posicionar uno de sus coches como el modelo más vendido en el mes de enero. El Peugeot 208 ha sumado 2.055 matriculaciones, desbancando de este puesto al Dacia Sandero, que acostumbraba a ser el turismo más comercializado en el país, y que en esta ocasión ha descendido a sexta posición (como ya ocurrió en diciembre, cuando también cedió el primer puesto).

De este volumen de ventas, el 91,3% del total han sido turismos 100% eléctricos, lo que le lleva a lograr una cuota del 18%, con un incremento del 40% en número de unidades eléctricas vendidas respecto al mismo período de 2025.

Por modelos, cabe destacar que el segundo modelo más vendido en el mercado de vehículos 100% eléctricos ha sido el Jeep Avenger, con 324 matriculaciones, equivalente a una cuota de mercado en este segmento del 5,01%.