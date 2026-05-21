Stellantis presenta este jueves su plan estratégico para impulsar las 14 marcas del grupo

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MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Stellantis presentará este jueves, 21 de mayo, su nuevo plan estratégico en el marco de su Investor Day, que tendrá lugar en la ciudad de Auburn, en Michigan (Estados Unidos), y en el que el consejero delegado de la compañía, Antonio Filosa, desvelará el plan de acción del grupo para los próximos años con el fin de dar rentabilidad a las 14 marcas que lo componen.

El encuentro tendrá lugar en un momento convulso, marcado por la guerra comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el sector automovilístico europeo y la feroz competencia de nuevas marcas chinas que están llegando al Viejo Continente.

Ambos factores están teniendo un impacto para compañías como Stellantis, motivo por el que la estrategia que presente Filosa el próximo jueves adquiere gran relevancia, ya que servirá como hoja de ruta para capear los retos actuales que enfrenta no solo el grupo franco-italiano, sino también toda la industria automovilística europea.

El programa del Investor Day incluye una revisión de los objetivos financieros de la compañía, la definición de una estrategia para las distintas regiones clave en las que opera, además de sesiones sobre tecnología, productos y otros temas.

El consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, será el encargado de desglosar los ejes trasversales sobre los que versará la estrategia general del grupo de origen franco-italiano en los próximos años. Además, los distintos responsables de la firma por regiones también intervendrán en el encuentro, con el fin de ahondar en los distintos planes locales.

Filosa fue nombrado responsable de Stellantis en mayo de 2025 y desde entonces ya ha redefinido parte de la estrategia del grupo, que hasta hace un año se guiaba por la hoja de ruta establecida por su predecesor en el cargo de consejero delegado, Carlos Tavares.

Por ejemplo, el grupo explicó en febrero que seguirá produciendo vehículos con motores diésel en su cartera de productos y, en algunos modelos ampliará su oferta de sistemas de propulsión, en respuesta a "la continua demanda por parte de los clientes".

Precisamente, la atención a las exigencias de los clientes está centrando las nuevas líneas de actuación de Stellantis. En 2025, Stellantis sufrió un revés en su cuenta de resultados, registrando pérdidas por importe de 22.300 millones de euros, debido a cargos inusuales por valor de 25.400 millones de euros por "un cambio estratégico para volver a poner las preferencias de los clientes y la libertad de elección en el centro de los planes de la empresa".

El reconocimiento de este ajuste forma parte de una evaluación exhaustiva de la estrategia de Stellantis "y los costes relacionados necesarios para alinear a la compañía con las preferencias del mundo real de sus clientes".

POSIBLES COLABORACIONES Y MÁS INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Otro de los puntos que se abordarán, previsiblemente, será la posible colaboración con otras marcas, como la anunciada esta misma semana por Stellantis con el grupo chino Dongfeng, con quien ha acordado crear una 'joint venture' con sede en Europa para la venta, distribución, fabricación, compra e ingeniería de los vehículos de nueva energía de Dongfeng, con un enfoque inicial en mercados designados en Europa.

"Las alianzas formarán parte de nuestra estrategia de cara al futuro", expresó recientemente Filosa, que afirmó que está trabajando para cerrar alianzas que puedan reportar "beneficios para ambas partes".

A su vez, Stellantis anunció este martes el lanzamiento de un nuevo proyecto de vehículo eléctrico compacto y asequible bajo el nombre de 'E-Car', cuya producción está prevista que comience a partir 2028 en la planta italiana de Pomigliano d'Arco.

La adaptación a las demandas de los clientes europeos, con modelos eléctricos asequibles, es una de las grandes apuestas de Stellantis para reflotar su negocio, para lo que contará también con mejoras en materia de Inteligencia Artificial que le permitirán reducir costes.

El grupo ya anunció una colaboración de cinco años con Microsoft destinada a acelerar la transformación digital y el inicio de pruebas piloto en Norteamérica en una iniciativa estratégica con Accenture para avanzar en el uso de las capacidades de gemelos digitales habilitados para IA utilizando las tecnologías de Nvidia en toda su huella de fabricación global.

PLANES PARA ESPAÑA

Aunque este jueves se conocerán más detalles de los planes de Stellantis para Europa, la compañía ya adelantó hace un par de semanas cuáles eran algunos de sus planes para España, uno de sus principales mercados y centros de producción en el continente.

En concreto, el grupo anunció una ampliación de sus planes de producción en España, con la previsión de fabricar modelos de Leapmotor en su planta de Villaverde (Madrid) y un nuevo vehículo SUV 100% eléctrico de la marca Opel, en colaboración con Leapmotor, en la planta de Figueruelas (Zaragoza) de cara a 2028.

Esta decisión garantiza el futuro de la planta de Stellantis en Madrid ya que, una vez se concluya la producción del Citröen C4, el ë-C4 y las variantes C4 X y ë-C4 X, que actualmente son los modelos que se ensamblan en la sede de Villaverde, se comenzará a trabajar en los modelos de Leapmotor, todavía sin una fecha confirmada.

"Este plan para expandir nuestra exitosa asociación con Leapmotor apoyará la producción y avance en la localización en Europa de la fabricación de vehículos eléctricos de clase mundial a precios accesibles para satisfacer las necesidades reales de los clientes", apuntó el consejero delegado del grupo Stellantis, Antonio Filosa.

Por su parte, Opel contará en su oferta de producto con un nuevo SUV eléctrico del segmento C, que se producirá en Zaragoza a partir de 2028 y que se convertirá en el segundo modelo producido en configuración conjunta entre Stellantis y la firma asiática.

Así, este nuevo ejemplar compartirá líneas de producción junto al modelo C-SUV B10 de Leapmotor que iniciará su fabricación en la sede aragonesa del grupo franco-italiano a partir del segundo semestre. La planta zaragozana ya monta las versiones de combustión, híbridas y eléctricas de Opel Corsa, Peugeot 208 y Lancia Ypsilon.