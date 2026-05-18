Stellantis presenta planes para avanzar en el uso de IA en sus fábricas con tecnología de Nvidia

Stellantis - STELLANTIS

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Stellantis desarrollará una iniciativa estratégica con Accenture para avanzar en el uso de las capacidades de gemelos digitales habilitados para IA utilizando las tecnologías de Nvidia en toda su huella de fabricación global.

Los despliegues iniciales se planean en plantas seleccionadas, proporcionando una base para evaluar la creación de valor y la escalabilidad en toda la red industrial más amplia, comenzando con los pilotos en Norteamérica en 2026.

"Este movimiento refuerza el compromiso de Stellantis de transformar sus operaciones industriales a través de tecnologías basadas en datos", ha anunciado Stellantis este lunes.

Este proyecto reúne la experiencia industrial de Stellantis, la inteligencia artificial física y las capacidades de fabricación digital de Accenture, y las bibliotecas de computación acelerada y Omniverse de Nvidia para explorar el desarrollo de entornos de fabricación virtual de próxima generación impulsados por datos en tiempo real e inteligencia artificial.

ACELERAR EL CAMBIO A LA FABRICACIÓN INTELIGENTE

Esta iniciativa marca un paso significativo en la ambición de Stellantis de construir sistemas de producción más adaptables, eficientes y resilientes, aprovechando los gemelos digitales como un facilitador central de la transformación.

Stellantis está utilizando réplicas de plantas virtuales de alta fidelidad para optimizar las operaciones en tiempo real a través de información basada en IA, acelerar la industrialización mediante la validación de procesos antes de la implementación física, mejorar la calidad a través del monitoreo predictivo y reducir el riesgo en todas las operaciones de fabricación.

Juntas, las empresas tienen como objetivo explorar cómo los gemelos digitales integrados en IA pueden permitir la optimización de bucle cerrado, donde los sistemas de fabricación virtuales y físicos se informan y mejoran continuamente entre sí.

Al integrar las tecnologías de gemelos digitales con la IA, Stellantis está avanzando en un nuevo modelo operativo de fabricación, uno que es más predictivo y autónomo, impulsado por datos y simulación en tiempo real, y diseñado para escalar el conocimiento sin problemas en todas las plantas globales.

"Estamos sentando las bases para la próxima generación de fabricación en Stellantis. Al combinar gemelos digitales, IA y simulación avanzada, estamos reconsiderando la forma en que diseñamos, operamos y mejoramos continuamente nuestros sistemas de producción", ha señalado el director general de Manufacturas de Stellantis, Francesco Ciancia.

Por su parte, el encargado de la cadena de suministro e ingeniería de Accenture, Tracey Countryman, ha apuntado que Stellantis está posicionada para acelerar la reinvención de la fabricación y liderar la industria hacia una nueva era de operaciones inteligentes y de alto rendimiento.