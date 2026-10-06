Stellantis Pro lidera el mercado de vehículos comerciales en España hasta septiembre

Stellantis Pro One - STELLANTIS PRO ONE

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales de Stellantis, ha sumando 50.750 matriculaciones en España en los nueve primeros meses del año, lo que equivale a una cuota de mercado del 34,1%.

En el mes de septiembre, Stellantis Pro One suma 5.296 unidades y un 34,1% de penetración. El grupo también encabeza el mercado de vehículos comerciales 100% eléctricos en el mes de septiembre, con 203 matriculaciones y un 20,7% de cuota de mercado.

En lo que se refiere a las marcas, Peugeot se mantiene en el tercer escalón del podio, con 17.558 matriculaciones y un 11,8% de cuota en el acumulado del año.

Por modelos, el Citroën Berlingo se mantiene como el vehículo comercial más vendido en España, el país donde se fabrica, con 11.190 matriculaciones en el acumulado del año y un 17,5% de cuota en su segmento.

"El año alcanza su recta final. Stellantis Pro One afronta el último trimestre del año desde el primer puesto del mercado español de vehículos comerciales, tras concluir los anteriores nueve meses como líder en el ranking", ha subrayado la división.