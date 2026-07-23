Stellantis Pro One aumenta un 7% sus ventas mundiales en el primer semestre con 273.600 unidades - STELLANTIS

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales de Stellantis, cerró el primer semestre de 2026 con un crecimiento global del 7% y consolidó su liderazgo en sus principales mercados, impulsada por el aumento de las ventas en Norteamérica, el refuerzo de su posición en Sudamérica y el mantenimiento de la primera posición en Europa tanto en cuota de mercado como en vehículos comerciales eléctricos.

En Europa, donde opera en 29 países, la compañía mantuvo el liderazgo con una cuota de mercado del 28,7% y un total de 273.600 vehículos comercializados durante los seis primeros meses del año. El grupo ocupó la primera posición en mercados como Francia, Italia, España, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Polonia y Portugal, además de situarse entre los tres principales fabricantes en el resto de grandes mercados europeos.

La división reforzó asimismo su liderazgo en el segmento de furgonetas compactas, donde alcanzó una cuota del 47,4%, y mantuvo la primera posición en el mercado de grandes furgonetas, con un 25,3% de cuota. En el ámbito de la electrificación, Stellantis Pro One continuó liderando el mercado europeo de vehículos comerciales eléctricos de batería (BEV).

La compañía destacó que su iniciativa comercial lanzada en marzo, mediante la que igualó el precio de las furgonetas eléctricas al de sus versiones diésel, ha contribuido a impulsar la demanda. Como resultado, los vehículos eléctricos de batería representaron el 15% de los pedidos registrados en junio en los principales mercados europeos y las solicitudes procedentes de pequeñas y medianas flotas aumentaron un 140% respecto al mismo mes del año anterior.

En Sudamérica, Stellantis Pro One reforzó su liderazgo al elevar su cuota de mercado hasta el 33,9%, 3,4 puntos porcentuales más que un año antes y más del doble que la de su competidor más cercano. La compañía mantuvo la primera posición en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, mientras que ascendió al segundo puesto en Paraguay. Además, la Fiat Strada volvió a ser el vehículo más vendido de la región y el lanzamiento de la nueva Ram Dakota reforzó su oferta de 'pick-up'.

En Norteamérica, la división alcanzó una cuota de mercado del 14,1%, dos puntos porcentuales superior a la del primer semestre de 2025, tras incrementar un 13% las ventas de vehículos comerciales. En Estados Unidos, las matriculaciones de Ram crecieron un 15%, impulsadas por el aumento del 27% de las ventas de la Ram 1500 y del 9% en las camionetas pesadas. En Canadá, las ventas de Ram avanzaron un 8%, mientras que en México la marca incrementó un 43% sus ventas y Stellantis se situó como líder del mercado con una cuota del 18,8%.

Por su parte, en Oriente Medio y África la compañía elevó su cuota de mercado hasta el 22,3%, 1,8 puntos porcentuales más que un año antes, consolidando además su liderazgo en el segmento de furgonetas con una cuota del 36%. Entre los mercados con mejor comportamiento figuran Turquía, Marruecos, Argelia y Túnez, donde Stellantis Pro One mantuvo la primera posición.

El responsable de Stellantis Pro One, Eric Laforge, destacó que estos resultados "confirman la solidez" de la estrategia de la compañía, basada en una oferta multimarca y multienergía para clientes profesionales. Asimismo, señaló que la empresa continuará reforzando su negocio con el despliegue de la nueva Smart Compact Van, la ampliación del programa de personalización CustomFit y el desarrollo de nuevas soluciones para el ecosistema de vehículos comerciales, que presentará en la próxima edición de la feria IAA Transportation de Hannover.