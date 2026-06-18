Stellantis Pro One lanza una versión complementaria de su gama de furgonetas compactas

Interior del nuevo Citroën Berling Van First - Stellantis

Los nombres con los que se designarán son Citroën Berlingo First, Fiat Doblò EasyPro, Opel Combo Start y Peugeot Partner Active MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo Stellantis, ha decidido ampliar su gama de furgonetas compactas con la Smart Compact Van (SCV), una versión complementaria a la actual con novedades en su diseño exterior, en el que destaca un paragolpes delantero de líneas marcadas y robustas y un nuevo formato interior marcado por la inclusión del Flexiseat, entre otros.

"Tras escuchar atentamente las opiniones de los clientes, hemos desarrollado un vehículo funcional, cómodo y modular dotado de soluciones originales que constituyen un auténtico argumento diferencial de venta", ha apuntado el vicepresidente senior de Stellantis Pro One, Eric Laforge.

Aunque conserva la misma arquitectura básica, el exterior cuenta ahora con un paragolpes delantero grande y característico, diseñado para mejorar la protección del vehículo. En el interior, los paneles de las puertas y el salpicadero se han rediseñado por completo para optimizar el espacio y la ergonomía de los mandos. Las medidas exteriores e interiores se mantienen sin cambios, con dos longitudes disponibles, una capacidad de carga útil que oscila entre 750 kg y 1 tonelada, y un volumen de carga de entre 3,3 y 4,4 metros cúbicos.

INCORPORACIÓN DEL FLEXISEAT

Un análisis de Stellantis reveló que al 40% de los clientes no les interesa una configuración de tres asientos, y que los conductores profesionales viajan solos aproximadamente el 80% de su jornada laboral. Esto llevó a la decisión de incorporar de serie el Flexiseat, un asiento modular para el acompañante que se puede plegar para ampliar el volumen de carga, único en su segmento y que permite ganar espacio y funcionalidad.

El Flexiseat se puede complementar con la Modutable (mesa modular), que puede convertirse en una práctica mesa para trabajar o comer. Se trata de una primicia mundial que solo está disponible en esta versión. A esta se suma la Moduconsole, una consola central provista de posavasos y un compartimento cerrado. Se extrae y se guarda fácilmente en la zona de carga, y puede adaptarse a distintos usos (guardar herramientas pequeñas, una tablet, un smartphone y su cargador o documentos).

Otros elementos innovadores son el Dashbox, un salpicadero dotado de dos guanteras y un posavasos; el Drive Drawer, un cajón situado bajo el asiento para guardar blocs de notas, un ordenador portátil o una tablet en un espacio discreto; y el Moduwork, una nueva configuración que incluye un tercer asiento central, lo que permite llevar hasta tres ocupantes.

"La nueva Smart Compact Van proporciona la máxima capacidad sin renunciar a nada. Ofrece las mismas especificaciones básicas que la versión normal, pero las mejora con la incorporación del Flexiseat de serie, que marca un nuevo hito en el habitáculo, ya que aumenta el espacio y la funcionalidad, y añade valor para el cliente. Además, es posible introducir extras en cualquier momento del ciclo de vida del vehículo", ha comentado el responsable de Producto e Innovación de Stellantis Pro One, Luca Marengo.

ESTRATEGIA MULTIENERGÍA Y PRECIOS ASEQUIBLES

A la hora de seleccionar los sistemas de propulsión, Stellantis ha adoptado una estrategia multienergía destinada a facilitar la transición hacia la electrificación y garantizar al mismo tiempo la accesibilidad. El elemento central de la gama es el nuevo sistema de propulsión 100% eléctrico, que ofrece una autonomía de 270 km. La oferta incluye además tres motores de combustión interna (dos diésel y uno de gasolina) con cambio manual, además de una versión microhíbrida que saldrá al mercado el año que viene.

Además, Stellantis ha apuntado que apuesta por precios "muy asequibles", inferiores a los del resto de la gama tanto para los motores de combustión como para los vehículos eléctricos de batería (BEV), gracias a la economía de escala y al enorme interés puesto en la rentabilidad.

Los nombres con los que se designarán las nuevas versiones son Citroën Berlingo First, Fiat Doblò EasyPro, Opel Combo Start, Peugeot Partner Active, todas exclusivas de la Smart Compact Van.