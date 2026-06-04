Stellantis Pro One logra un 33,9% de cuota de mercado hasta mayo, tras sumar 28.218 matriculaciones

Stellantis Pro One - STELLANTIS

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales de Stellantis, ha sumado 28.218 matriculaciones en los cinco primeros meses del año, que representan un 33,9% de cuota en el mercado automovilístico español.

A su vez, solo en el mes de mayo, Stellantis Pro One suma 5.980 unidades y un 33,9% de penetración, según los datos divulgados este jueves por la compañía, lo que le permite situarse como líder en el ranking de vehículos comerciales en España.

En lo que se refiere a las marcas, Peugeot se mantiene en el tercer escalón del podio, con 9.893 matriculaciones y un 11,9% de cuota en lo que va de año.

Por modelos, el Citroën Berlingo se mantiene como el vehículo comercial más vendido en España, el país donde se fabrica, con 6.500 matriculaciones en el acumulado del año y un 18% de cuota en su segmento.

Por su parte, el Opel Corsa Van también es líder de su categoría entre enero y mayo con 177 unidades matriculadas y un peso del 18,2% en el segmento LCV B.