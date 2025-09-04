Stellantis Pro One matricula 4.035 unidades de vehículos comerciales en agosto, un 20% más

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La división de vehículos comerciales de Stellantis, Stellantis Pro One, ha matriculado 4.035 unidades en agosto de este año, un 20% más que en el mismo mes del año anterior, con una cuota de penetración del 37,6% en el mercado español.

En los ocho primeros meses de 2025, los vehículos comerciales de Stellantis Pro One mantienen su primera posición en el mercado español. Representan un 36,8% de las matriculaciones de furgones y furgonetas en España, con 45.661 unidades registradas en lo que va de año.

Por marcas, Peugeot entra en el podio mercado de vehículos comerciales eléctricos, con 16.660 unidades registradas en lo que va de año y una cuota del 13,4%. Asimismo, cabe destacar el crecimiento de Opel que, con 7.643 matriculaciones en el acumulado puede presumir de una progresión del 87,4% respecto al mismo periodo del año pasado.

En lo que se refiere a los modelos, el Citroën Berlingo es el vehículo comercial líder en España, con 9.629 unidades matriculadas desde enero, mientras que el Opel Vivaro logra el segundo puesto de su categoría en agosto, con 302 matriculaciones.