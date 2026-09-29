Stellantis suspende temporalmente parte de su producción en Francia por la escasez de baterías

Archivo - Planta de Stellantis en Francia. - STELLANTIS - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Stellantis suspenderá temporalmente las operaciones en algunas de sus fábricas de Francia el próximo mes, debido a la escasez de baterías para vehículos eléctricos de largo alcance y a las medidas para controlar las existencias de los concesionarios.

La planta de Sochaux, en el este de Francia, donde se fabrican los todoterrenos Peugeot 3008, permanecerá cerrada del 23 al 30 de octubre, mientras que la fábrica de Rennes, donde se fabrica el Citroën C5 Aircross, estará cerrada entre el 22 y el 30 de octubre, según ha indicado Stellantis en un comunicado al que ha tenido acceso Bloomberg.

La escasez de baterías de larga autonomía pone de manifiesto la necesidad de que fabricantes de automóviles como Stellantis ajusten sus planes de producción ante el repunte de la demanda de vehículos eléctricos provocado por la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que ha interrumpido el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz, lo que ha empujado el precio medio de la gasolina y el diésel a máximos históricos en países como Francia.

El grupo también tiene previsto cerrar la planta de Mulhouse durante las dos últimas semanas de octubre debido a una demanda inferior a la prevista de modelos como el Peugeot 308, según ha indicado.

Stellantis ha estado operando algunas plantas de forma intermitente en las últimas semanas, como la de Melfi, en el sur de Italia, debido a la escasez de otros componentes. El grupo también anunció la semana pasada despidos temporales en su planta de Mirafiori, en el norte de Italia, del 19 al 30 de octubre, alegando los elevados costes energéticos locales y una demanda inferior a la esperada de su modelo híbrido Fiat 500.