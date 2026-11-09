Stellantis Vigo suspende la producción del modelo Peugeot 2008 por falta de componentes

Archivo - Planta de PSA Peugeot Citroën en Vigo - PSA PEUGEOT CITROËN - Archivo

VIGO 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Stellantis Vigo suspenderá la actividad productiva del Sistema 1, el que fabrica el Peugeot 2008, debido a dificultades de aprovisionamiento de componentes.

La compañía ha informado a los trabajadores de la afectación del parón que se prolongará gran parte de la semana.

En concreto, el día 10 de noviembre se cancelan los turnos de tarde y de noche; mientras los días 11, 12 y 13 de noviembre se cancelarán todos los turnos.