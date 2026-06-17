Stellantis, Wayve y Uber se asocian para expandir el uso de robotaxis a nivel mundial - Stellantis

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Stellantis, Wayve y Uber han anunciado este miércoles una alianza para explorar conjuntamente el desarrollo y la implementación de robotaxis de Nivel 4 (autónomos) a escala global, aunando las plataformas L4-Read de Stellantis, la tecnología de conducción con IA de Wayve y el mercado global de Uber para impulsar una nueva generación de vehículos totalmente autónomos.

Asimismo, el memorando de entendimiento firmado entre las tres compañías se basa en las relaciones estratégicas existentes entre las empresas, incluyendo el reciente acuerdo L2++ entre Stellantis y Wayve , y la alianza entre Wayve y Uber para implementar servicios de transporte autónomo en Londres, Tokio y otras diez ciudades del mundo a partir de este año.

Esta nueva iniciativa pretende combinar las tres fortalezas complementarias necesarias para comercializar la autonomía: vehículos, tecnología y plataforma. Stellantis diseñará, desarrollará y fabricará a gran escala vehículos construidos sobre plataformas avanzadas L4-Ready Platform que cuentan con conjuntos de sensores integrados y están diseñados teniendo en cuenta los requisitos operativos, la seguridad y la redundancia necesarios para operaciones sin conductor de alta utilización.

De su lado, Wayve proporcionará el software de conducción con IA que permite a los vehículos comprender y navegar de forma totalmente autónoma en entornos complejos del mundo real. Desarrollada con el enfoque integral de conducción con IA de Wayve, la tecnología está diseñada para adaptarse a diferentes regiones y condiciones de conducción sin necesidad de mapeo ni reingeniería ciudad por ciudad, lo que permite una expansión más rápida y rentable.

En tanto, Uber desplegará estos vehículos autónomos en su red global de movilidad, conectando a los usuarios con viajes autónomos a través de la aplicación de Uber y ayudando a ampliar las operaciones en diferentes mercados. Para los clientes, esto aporta las ventajas de la tecnología de conducción autónoma a los vehículos y al mercado que ya conocen y en los que confían.

"Esta colaboración nos acerca a ofrecer una movilidad más inteligente, segura y eficiente a nuestros clientes. Al combinar nuestras plataformas L4-Read, diseñadas desde cero para una operación sin conductor segura y eficiente, con la IA adaptativa de Wayve y la red global de Uber, estamos acelerando el despliegue de vehículos autónomos que satisfacen las necesidades reales de los clientes y permiten una movilidad fluida a gran escala en la vida cotidiana", ha declarado el director de Ingeniería y Tecnología de Stellantis, Ned Curic.

LLEVAR LA MOVILIDAD AUTÓNOMA A MÁS USUARIOS

Como parte de esta colaboración, las empresas planean trabajar juntas en la integración, las pruebas, la validación y el despliegue de vehículos con el objetivo de ofrecer servicios de movilidad autónoma seguros, fiables y escalables a ciudades de Europa, Norteamérica y otros lugares.

Esta relación estratégica representa un paso significativo hacia los servicios comerciales de robotaxis a gran escala y refuerza el enfoque de ecosistema necesario para democratizar la tecnología de vehículos autónomos y llevarla a millones de vehículos y pasajeros en todo el mundo.

El memorando no vinculante establece el marco para futuros acuerdos que abarcan el desarrollo tecnológico, la concesión de licencias, la producción y la adquisición de vehículos. Cada empresa conserva la flexibilidad para buscar colaboraciones adicionales en el ámbito de la conducción autónoma.