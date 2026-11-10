Subaru gana 576 millones en el primer semestre fiscal, un 12,9% más, y mantiene previsiones para el año

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MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La japonesa Subaru ha logrado un beneficio neto de 102.088 millones de yenes (576,9 millones de euros) en su primer semestre fiscal de 2027 (que abarca desde abril hasta septiembre de este año), lo que supone un incremento del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

La cifra de negocio ha crecido un 5,4% interanual, hasta superar los 2,51 billones de yenes (14.163,0 millones de euros), principalmente como reflejo de la depreciación del yen y de una mejor combinación de precios.

El volumen total de ventas --sumando el mercado nacional y el extranjero-- disminuyó en 29.000 unidades (un 6,1% menos) respecto al año anterior, situándose en 444.000 unidades.

Por su parte, el resultado operativo (Ebit) ha crecido un 12,9% frente a los seis primeros meses del año fiscal 2026, hasta alcanzar 115.955 millones de yenes (655,2 millones de euros). Este incremento obedece a una reducción del impacto de los aranceles estadounidenses y a los esfuerzos de reducción de costes, a pesar de un mayor coste de las materias primas y del deterioro de las condiciones del mercado.

En este contexto, Subaru ha mantenido sus previsiones para el conjunto del año fiscal 2027, en el que espera un beneficio neto atribuido de 130.000 millones de yenes (734,6 millones de euros) y una facturación de 5,2 billones de yenes (29.385,2 millones de euros).

"Aumentaremos los beneficios mediante un mayor volumen de ventas, la innovación en costes y la ampliación del valor generado a lo largo de la cadena de valor, a pesar del incremento en los costes de las materias primas y del deterioro de las condiciones del mercado, factores que, según las previsiones, tendrán un mayor impacto en el segundo semestre que en el primero", ha señalado Subaru.