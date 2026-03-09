El supéravit comercial del automóvil cae un 36,3% en 2025, hasta 10.190 millones

Archivo - Vista del puerto de Algeciras - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El superávit comercial del automóvil se situó en 10.190 millones de euros en 2025, una cifra un 36,3% menor que los 15.991 millones registrados el año anterior, según los datos divulgados este lunes por Anfac.

Estas cifras relegan a los vehículos, tradicionalmente el primer producto por saldo positivo, al segundo lugar por detrás de la alimentación. La cifra se sitúa incluso por debajo del valor obtenido durante la pandemia, siendo la más baja registrada desde 2009, durante la crisis económica.

Este retroceso en el total económico acumulado viene propiciado tanto por la contracción de la producción de vehículos fabricados en España (-4,3%) como por la falta de demanda del mercado europeo. Esto ha conllevado a la reducción del 8,2% en las exportaciones durante 2025. Paralelamente, han aumentado las importaciones de vehículos durante el año, siguiendo la recuperación del mercado nacional.

Concretamente, durante 2025, el valor de las exportaciones de vehículos sumó un total de 39.062 millones de euros, un 7,8% menos que el año anterior. Mientras, las importaciones aumentaron un 9,4%, hasta los 28.871 millones de euros.

Por su parte, el sector de la automoción en su conjunto (vehículos y componentes) ha generado durante 2025 un saldo positivo total de la balanza comercial de 4.822 millones de euros, un 53,4% menos de lo que aportó en 2024.

Durante 2025, el valor de la exportación en conjunto descendió un 8,2%, hasta los 50.586 millones de euros. Sin embargo, el valor acumulado por la importación de vehículos y componentes aumentó un 2,2%, alcanzando 45.764 millones de euros en 2025.

DESTINOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

El conjunto de Europa sigue siendo el principal destino de los vehículos exportados desde España en 2025, ocupando el 93,1% de la cuota de exportación, aunque ha disminuido 0,6 puntos porcentuales respecto a 2024.

Entre los países que más han recibido vehículos producidos en España, por valor económico, Francia fue el que mayor obtuvo, con 7.261 millones de euros ocupando una cuota sobre el total del 18,6%, con una caída del 13% respecto a 2024. Por su parte, Alemania registró un valor de 7.107 millones de euros, un 9,2% menos que el pasado año, ocupando una cuota del 18,2%.

De cerca les siguen Reino Unido, con una cuota del 10,8% y un valor de 4.210 millones de euros, y Turquía, que supera a Italia con 9,6% de cuota y un valor de 3.760 millones de euros.

En cuanto a las importaciones, Europa continúa posicionandose en primer lugar, con un 73,3% del valor económico total, un aumento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con 2024. El país desde el que más vehículos se importaron a España fue Alemania, con una cuota del 26% y un volumen de 7.514 millones de euros, y que aumentó un 11,6% respecto al año anterior.

Le sigue en el ranking China, con una cuota del 9,2% y un volumen de 2.658 millones de euros, aumentando un 16,3% durante el último año. Y Japón, que ocupa el tercer lugar superando por poco a Turquía, con una cuota del 7,8% y un valor de 2.260 millones de euros, aumentando su valor un 1,1% en 2025.

"La caída en el saldo comercial positivo de la automoción a un nivel que no se veía desde 2009 enciende la alarma que ya comenzó a verse el año anterior. La producción y la exportación se están frenando, con cifras que continuan cayendo. Este contexto ratifica la necesidad de un plan de estratégico que preserve las fortalezas del sector y su relevancia en la economía", ha manifestado el director general de Anfac, José López-Tafall.