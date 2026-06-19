El Supremo confirma que los centros de neumáticos de First Stop deben aplicar el convenio del metal

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha confirmado que los centros de neumáticos de la multinacional First Stop deben aplicar el convenio del metal, de modo que avala íntegramente la sentencia emitida en este sentido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de febrero de 2025.

En un fallo con fecha de 20 de mayo de 2026, el Supremo desestima así el recurso de casación interpuesto por First Stop.

La CIG denunció la situación de los trabajadores de First Stop en los tres centros de la provincia de A Coruña al intentar la empresa regirse por el convenio de comercio vario y no por el que le corresponde del convenio provincial de industria sideromatalúrgica.

Al respecto, el sindicato muestra su satisfacción por el fallo del Supremo y remarca que First Stop tiene 600 centros de trabajo en la península a los que se les debe aplicar el convenio que les corresponde del metal, no el de comercio vario.

Así, la CIG destaca el "importante" fallo para los derechos de los trabajadores y advierte de que hay casos similares a este "fraude" que cometen otras empresas.