La surcoreana Samsung SDI suministrará baterías para vehículos eléctricos a Mercedes-Benz

Samsung SDI y Mercedes Benz - SAMSUNG SDI

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Samsung SDI, fabricante de baterías de Corea del Sur, ha anunciado este lunes la firma de un acuerdo plurianual con Mercedes-Benz para el suministro de baterías para vehículos eléctricos de próxima generación, lo que supone el primer suministro de baterías para vehículos eléctricos por parte de la compañía al fabricante de automóviles.

La ceremonia de firma contó con la presencia del presidente y director ejecutivo de Samsung SDI, Joo Sun Choi, y del vicepresidente ejecutivo y director de ventas globales, Han Jae Cho, así como del presidente del Grupo Mercedes-Benz, Ola Källenius, el director de tecnología, Jörg Burzer, y el director ejecutivo de Mercedes-Benz Corea, Mathias Vaitl.

En virtud del acuerdo, Samsung SDI suministrará baterías de alto rendimiento para los vehículos eléctricos de próxima generación de Mercedes-Benz.

Las baterías incorporarán NCM (níquel, cobalto y manganeso) con alto contenido de níquel, lo que proporcionará una alta densidad de energía, mayor autonomía, larga vida útil y alta potencia, junto con las soluciones de seguridad patentadas de Samsung SDI.

Mercedes-Benz planea utilizar estas baterías en futuros SUV eléctricos compactos y medianos, así como en modelos coupé, como parte de su estrategia para conquistar el mercado de vehículos eléctricos de próxima generación.

Además del acuerdo de suministro, ambas compañías planean ampliar su cooperación estratégica en materia de movilidad futura, incluyendo el desarrollo conjunto de tecnología de baterías de próxima generación.

"Esta alianza aúna el ADN innovador de ambas compañías y es significativa porque Samsung SDI ha conseguido un pedido de baterías destinado a fortalecer su posición en el mercado mundial de vehículos eléctricos", ha destacado la firma.