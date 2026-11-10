Archivo - Suzuki eleva un 31,6% su beneficio neto semestral hasta los 1.430 millones de euros - Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante japonés de vehículos Suzuki Motor Corporation ha cerrado el primer semestre de su ejercicio fiscal 2026 (periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026) con un beneficio neto atribuible a la matriz de 253.700 millones de yenes (alrededor de 1.430 millones de euros al cambio actual), lo que representa un incremento del 31,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según ha informado la compañía, la cifra de negocio entre abril y septiembre alcanzó los 3,41 billones de yenes (unos 19260 millones de euros), un 19,4% más respecto a los 2,86 billones de yenes contabilizados en los primeros seis meses del ejercicio previo.

El beneficio operativo del grupo nipón creció un 5,5% interanual hasta situarse en 291.585 millones de yenes (1.642 millones de euros). La empresa ha destacado que, a pesar del impacto negativo derivado de las fluctuaciones en los precios de las materias primas, el resultado operativo mejoró gracias a la mayor rentabilidad registrada en varios de sus mercados clave, incluido Japón.

Por su parte, el beneficio antes de impuestos repuntó un 20,8%, alcanzando los 401.363 millones de yenes (2.261 millones de euros).

CRECIMIENTO EN AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS

Por divisiones de negocio, el área de Automóviles impulsó las cuentas del grupo al facturar 3,089 billones de yenes (17.400 millones de euros), un 19,4% más. El beneficio operativo de esta rama aumentó un 3,0%, situándose en 244.272 millones de yenes (1.376 millones de euros).

El negocio de Motocicletas experimentó un avance del 22% en sus ingresos, hasta los 255.924 millones de yenes (1.441 millones de euros), mientras que su beneficio operativo se disparó un 25,8%, alcanzando los 28.337 millones de yenes (159,6 millones de euros).

Por su parte, la división Marina registró unas ventas de 68.111 millones de yenes (383,7 millones de euros), un 13,6% más, con un resultado operativo de 17.486 millones de yenes (98,5 millones de euros, un 17,9% más.

AJUSTE EN LAS PREVISIONES ANUALES

De cara al conjunto del ejercicio fiscal 2026 (que concluye el 31 de marzo de 2027), Suzuki ha actualizado sus previsiones financieras globales.

Aunque mantiene sin cambios su estimación de ingresos en 6,9 billones de yenes (38.870 millones de euros) y de beneficio operativo en 540.000 millones de yenes (3.040 millones de euros), ha rebajado un 4,2% su previsión de beneficio antes de impuestos, fijándola en 690.000 millones de yenes (3.887 millones de euros), debido al impacto de pérdidas por valoración de activos financieros.

Pese a este ajuste en el resultado antes de impuestos, la multinacional japonesa mantiene inalterada su meta de beneficio neto atribuible para la totalidad del año en 420.000 millones de yenes (unos 2.370 millones de euros).

Asimismo, la junta directiva ha propuesto un dividendo anual de 51 yenes (0,28 euros) por acción, frente a los 46 yenes (0,25 euros) abonados en el ejercicio 2025.