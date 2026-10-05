Suzuki presenta su hoja de ruta hasta 2036, con cambios en su estrategia multienergía y de producción

El presidente de Suzuki, Toshihiro Suzuki - SUZUKI

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Suzuki ha presentado su estrategia tecnológica para los próximos diez años, una hoja de ruta que define la evolución tecnológica de la compañía para responder a los grandes retos de la movilidad como la reducción del consumo energético, la optimización de recursos y la necesidad de ofrecer soluciones adaptadas a las diferentes realidades de cada mercado.

Esta estrategia se basa en dos pilares fundamentales introducidos previamente por la marca, como son la 'Minimización de la Energía' y la 'Maximización del Valor Esencial'. La combinación de ambos conceptos da lugar a una visión tecnológica cuyo objetivo es ofrecer productos con el valor realmente necesario para cada cliente.

Así las cosas, Suzuki seguirá impulsando su estrategia de múltiples soluciones, basada en ofrecer diferentes soluciones tecnológicas según las condiciones energéticas, las infraestructuras y las necesidades de cada mercado.

"Cada país tiene su propia combinación energética y sus propias condiciones de combustible. Además, el estado de desarrollo de las infraestructuras también es diferente, por lo que la fuente de energía óptima varía según la región", ha explicado el presidente de Suzuki, Toshihiro Suzuki.

Para hacer realidad el enfoque multivía, Suzuki transformará simultáneamente sus procesos de desarrollo y fabricación. De cara a 2030, la firma reducirá a la mitad el tiempo necesario para desarrollar nuevos vehículos, logrando al mismo tiempo una mejora del 30% en la eficiencia del desarrollo y del 50% en la eficiencia de fabricación.

"Mediante el desarrollo simultáneo de los procesos de ingeniería y fabricación, una mayor aplicación de la ingeniería digital y el avance en la modularización, Suzuki entregará productos a clientes de todo el mundo de forma más rápida", ha explicado.

Por otro lado, India será reforzada como centro de producción y exportación para suministrar productos a clientes de todo el mundo, con el objetivo de alcanzar una capacidad anual de producción de aproximadamente 4 millones de unidades a partir del ejercicio fiscal 2030.