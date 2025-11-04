El taller CustomFit de Stellantis Vigo ha 'personalizado' más de 127.000 vehículos en lo que va de 2025

VIGO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El taller CustomFit de la planta de Stellantis en Vigo ha 'personalizado' más de 127.000 vehículos en lo que va de año, y se ha convertido en un servicio cada vez más demandado y con más potencial, según ha explicado este martes el director de Calidad de la fábrica, Laudelino Laiz.

La de Vigo es una de las seis plantas de Stellantis en Europa que cuenta con este servicio de transformación y personalización de vehículos, mayoritariamente furgonetas, que se adapta a las necesidades y exigencias de los clientes.

Desde su puesta en marcha, en 2017, este programa ha multiplicado tanto su espacio, en la propia factoría viguesa, como su trabajo. Así, ha pasado de 'customizar' 26.580 vehículos en 2019 a 127.615 en 2025 (solo hasta septiembre), y de ocupar 560 metros cuadrados a los 2.260 metros actuales.

Las principales actuaciones sobre las furgonetas tienen que ver con adaptaciones para el manejo de carga, inclusión de elementos de protección, mobiliario de almacenamiento, vinilado, etc., y se hacen tanto para flotas profesionales como para empresas más pequeñas. Precisamente, en función de esos elementos o cambios, el precio de la personalización varía desde "unos cientos de euros hasta miles de euros".

Algunos de sus clientes son compañías de alquiler de vehículos, empresas de transporte o paquetería y empresas de suministros energéticos.

La importancia de este servicio se evidencia en el hecho de que más del 50% de las furgonetas que se fabrican en Vigo pasan por el taller CustomFit. El hecho de que esté integrado en la propia planta permite garantizar los estándares de calidad y reducir los plazos de entrega.