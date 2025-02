Las tecnologías digitales agregarán casi 573.000 millones al PIB del sector de la automoción para 2030

Tecnologías como el 5G pueden ahorra al sector del automóvil casi 43.000 millones en costes relacionados con la calidad

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) - Las tecnologías digitales aumentarán en casi 600.000 millones de dólares (573.456 millones de euros) el PIB del sector de la automoción hasta 2030, según resalta el informe 'Intelligence Economic Growth and the Digital Transformation of Enterprises 2025' elaborado por GSMA, la patronal mundial de la industria móvil.

El estudio detalla que especialmente el 5G desempeñará "un papel fundamental" en el desarrollo de fábricas automotrices inteligentes y operaciones de vehículos autónomos, ahorrando al sector unos 45.000 millones de dólares (casi 43.000 millones de euros) anuales en costes relacionados con la calidad, según el estudio.

Las industria automotriz contribuye aproximadamente con un 3% al PIB mundial y está experimentando una profunda transformación impulsada por la adopción de soluciones de movilidad conectada, eléctrica y autónoma, indica el estudio.

Además, el estudio explica que la integración de tecnologías como la IA, los gemelos digitales y la robótica avanzada está optimizando las líneas de producción, mejorando la seguridad de los vehículos y posibilitando diseños inteligentes y energéticamente eficientes.

Al mismo tiempo, el cambio hacia los vehículos eléctricos y autónomos está dando lugar a nuevos modelos de negocio, cambios normativos y esfuerzos de sostenibilidad medioambiental.

El estudio indica que las tecnologías móviles y la transformación digital aportarán 11 billones de dólares (unos 10,5 billones de euros) al PIB mundial en 2030, en torno a un 8,4% del total, por lo que su aportación crecerá de aquí al final de la década en casi tres puntos porcentuales en comparación con su contribución en 2024, cuando se situó en 6,5 billones de dólares (6,21 billones de euros), un 5,8% del total.

En este sentido, este análisis destaca que las tecnologías digitales tendrán una contribución económica importante en sectores clave, como la industria manufacturera, la automoción, la aviación y los servicios financieros.

5G, UNA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS MÁS INTELIGENTE Y MÁS SEGURA En concreto, el estudio detalla que se espera que las capacidades de alta velocidad, latencia ultrabaja y conectividad masiva de dispositivos de 5G y sus tecnologías relacionadas (5G SA y 5G-Advanced) transformen la industria automotriz.

Estas desempeñarán "un papel fundamental" en la habilitación de operaciones de fábrica autónomas, así como en los avances en vehículos conectados y autónomos.

Entre los casos de uso clave que se pueden habilitar incluyen fábricas inteligentes en las que la tecnología 5G está impulsando una integración más profunda de la IA, el aprendizaje automático, los gemelos digitales, la realidad aumentada y virtual y la robótica, lo que allana el camino para fábricas automotrices eficientes, ecológicas y totalmente digitales en el futuro.

Además, asegurará mayor seguridad y automatización de los vehículos, ya que las redes 5G, junto con tecnologías complementarias como la IA y la informática de borde, serán fundamentales para permitir la comunicación en tiempo real entre vehículos y el entorno o todo (V2X), mejorar la seguridad, optimizar el flujo de tráfico y respaldar sistemas de transporte sostenibles y energéticamente eficientes.

EJEMPLOS DE FORD EN REINO UNIDO, CHINA Y EE.UU.

Como ejemplo, destaca que Ford probó una solución de conectividad de red privada móvil 5G en su planta de fabricación de vehículos eléctricos en Dunton, Essex, Reino Unido.

La conectividad 5G permitió la monitorización en tiempo real de los procesos de soldadura láser y los ajustes automáticos en respuesta a los cambios en los materiales de entrada, las condiciones ambientales y otros factores.

Así, se implementó una inspección de calidad basada en IA para detectar defectos de soldadura y volver a soldar la pieza afectada mientras aún está en la máquina. También se implementó una solución de mantenimiento guiado basada en realidad mixta, donde el técnico de mantenimiento recibe asistencia de expertos remotos en tiempo real para diagnosticar y reparar el sistema de soldadura láser.

Sobre el caso de aumento de la seguridad y automatización de los vehículos, señala que China se ha convertido en el primer país en llevar a cabo demostraciones piloto de 'LTE-V2X' (conexiones del vehículo a la red) inteligente a gran escala. Los vehículos equipados con C-V2X (conexión de celular del vehículo con todo) y tecnologías de comunicación directa están disponibles en China desde 2020.

Aunque, en EE.UU., la Comisión Federal de Comunicaciones emitió exenciones a más de 50 entidades, incluidos fabricantes de equipos originales, operadores de carreteras y proveedores de tecnología, lo que permite la implementación de C-V2X en ese país.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de los EE.UU. estimó que la implementación de solo dos casos de uso de vehículo a vehículo (asistencia de movimiento en intersecciones y asistencia de giro a la izquierda) podría prevenir entre el 13% y el 18% del total de accidentes informados.

Mientras tanto, un estudio en Europa estima que con V2X (conexión de vehículo a todo), la gestión del tráfico y el control de las señales pueden reducir las emisiones de CO2 hasta en un 16%.