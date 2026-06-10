Teknia prevé superar los 1.000 millones de facturación y un Ebitda superior a 120 millones en 2028

Archivo - TEKNIA Parets del Vallès, Barcelona. 24.09.2025 - JORDI PLAY - Archivo

BILBAO, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Teknia, multinacional española especializada en la fabricación de componentes metálicos y plásticos para automoción, prevé superar los 1.000 millones de facturación y un Ebitda superior a 120 millones en 2028, cuando finalizará su nuevo Plan estratégico.

La compañía ha presentado su Plan Estratégico 2026-2028, "One Teknia. One North", durante la celebración de una nueva edición de su Strategic Day, en la que ha reunido a entidades financieras, instituciones y otros grupos de interés para compartir esta "hoja de ruta que marcará la evolución de la compañía durante los próximos años".

El nuevo Plan Estratégico establece para 2028 el objetivo de superar los 1.000 millones de facturación -frente a la cifra de 408 millones en 2025-, alcanzar un Ebitda superior a los 120 millones y situar el margen Ebitda por encima del 12%. Asimismo, la compañía prevé avanzar hacia una distribución geográfica "más equilibrada" de su actividad, al reforzar su presencia en aquellos mercados con "mejores perspectivas de crecimiento para la industria de automoción".

En un comunicado, Teknia ha indicado que, en un contexto marcado por la volatilidad de la demanda, la incertidumbre tecnológica y la transformación que atraviesa el sector de la movilidad a nivel global, apuesta por una estrategia basada en la diversificación geográfica y tecnológica, la excelencia operativa, la digitalización y "la solidez financiera para afrontar una nueva etapa de crecimiento".

Según ha explicado, el Plan Estratégico 2026-2028 tiene como objetivo consolidar el posicionamiento de Teknia como socio industrial global "para la movilidad y avanzar hacia una compañía más internacional, más eficiente y equilibrada desde el punto de vista geográfico, así como aumentar las ventas del grupo a los fabricantes de vehículos (OEMs)".

Entre los principales ejes del plan destaca el impulso al crecimiento internacional del Grupo, reforzando especialmente su presencia en Norteamérica y explorando "oportunidades de desarrollo en Asia".

"CRECIMIENTO INORGÁNICO"

Para ello, la compañía prevé combinar crecimiento orgánico e inorgánico mediante "una estrategia selectiva de adquisiciones orientada a incorporar capacidades, complementar tecnologías y reforzar su posicionamiento en mercados estratégicos".

Asimismo, ha destacado que continuará apoyándose en uno de los principales elementos diferenciales de su modelo de negocio, que es su capacidad multitecnológica.

Según ha señalado, gracias a sus capacidades en inyección de aluminio, inyección de plástico, tecnologías de metal y mecanizado, la compañía está "preparada para responder a las necesidades de sus clientes, aportando soluciones de mayor valor añadido en un entorno en el que convivirán diferentes tecnologías de motorización durante los próximos años".

Por otra parte, ha precisado que la mejora continua de la competitividad industrial constituye "otro de los pilares fundamentales del nuevo plan estratégico". Para ello, Teknia continuará impulsando proyectos de automatización, digitalización y optimización de procesos orientados "a mejorar la productividad, aumentar la flexibilidad de las operaciones y reforzar la competitividad de sus plantas".

La compañía ha indicado que seguirá desarrollando las iniciativas que se encuentran en la hoja de ruta de la transformación digital, avanzando hacia un modelo industrial "cada vez más eficiente, conectado y sostenible". Además, los Teknia Center of Innovation (TCI) continuarán desempeñando un papel clave en el desarrollo tecnológico de la compañía, potenciando el codesarrollo con clientes y la transferencia de conocimiento entre tecnologías y centros productivos.

El CEO de Teknia, Javier Quesada ha destacado que, con este nuevo Plan estratégico, sientan "las bases para el crecimiento sostenible" de la compañía en un momento de "alta complejidad y grandes oportunidades para el sector de la automoción".

"Apostamos por la diversificación, la innovación y la eficiencia operativa, como pilares y no perdemos de vista nuestra disciplina financiera. Estamos muy orientados a aumentar la rentabilidad y a maximizar la generación de valor a largo plazo de la compañía. Tenemos muy claro nuestro camino y vamos a transitar con determinación por la ruta que nos marca este plan", ha concluido.