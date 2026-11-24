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MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Telpark ha registrado unos ingresos de 180,6 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior.

El crecimiento se ha apoyado en el desempeño del negocio Off-Street y en la estrategia comercial y digital de la compañía, orientada a incrementar la recurrencia de los clientes.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se ha situado en 98,5 millones de euros, con un margen superior al 50%.

El negocio 'Off-Street' ha incrementado sus ingresos un 8%, hasta alcanzar los 131,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7% en términos comparables. Esta evolución se ha apoyado en una mayor recurrencia de los usuarios, impulsada por una estrategia comercial centrada en la promoción de los productos digitales.

En este contexto, la penetración digital de los ingresos de rotación 'Off-Street' ha pasado del 20% al 25,4% durante los primeros nueve meses del año, impulsada por la actividad de la temporada estival y las iniciativas comerciales para facilitar el acceso a sus servicios a través de la app.

La base de usuarios digitales ha alcanzado los 6,9 millones, cerca de un millón más que en septiembre de 2025. Por su parte, la actividad ligada al vehículo eléctrico mantiene una evolución alineada con la estrategia de la compañía y comienza a acelerar su crecimiento gracias al buen comportamiento de la propuesta dirigida al segmento de flotas corporativas.

En cuanto al negocio 'On-Street', ha registrado una facturación de 49,2 millones de euros. Este segmento resulta clave dentro del ecosistema de movilidad de la compañía por su papel a la hora de favorecer la captación de usuarios digitales. En términos comparables, ha crecido el 4%, apoyado en la ampliación de los contratos de Madrid, Vigo y Oporto.

IMPULSO DE LA INVERSIÓN

Durante este periodo, Telpark ha invertido 80,9 millones de euros destinados principalmente a la ampliación y mejora de su porfolio 'Off-Street', que concentra el 81% de la inversión.

Entre las principales operaciones destaca la compra de una sociedad con dos aparcamientos en la ciudad de Tolosa, que supone la entrada en un nuevo municipio en Guipúzcoa y suma 346 plazas al porfolio. Adicionalmente, la presencia en Madrid se ha visto reforzada por la adjudicación de los aparcamientos de Plaza del Rey y Fúcar, ambos incluidos en un mismo contrato de concesión con una duración de 25 años y que suponen un refuerzo de la compañía en pleno centro de la capital.

"Estos resultados refuerzan nuestra confianza en la capacidad del negocio para sostener el crecimiento a largo plazo. Nuestra prioridad es que la inversión se traduzca en activos con mayor capacidad de generar ingresos y en una gestión más eficiente, priorizando las oportunidades de expansión que aporten mayor valor a la compañía", ha subrayado la directora financiera de Telpark, Ana Aránguez.