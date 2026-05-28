Telpark eleva un 5% sus ingresos en el primer trimestre, hasta 56 millones

Parking de Telpark - TELPARK

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Telpark cerró el primer trimestre de este año con unos ingresos de 56 millones de euros, lo que supone un aumento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior (+7% en términos comparables), según ha informado la compañía.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 28,7 millones de euros, un 8% más interanual, con un margen del 51,2%, frente al 49,8% registrado en el primer trimestre de 2025.

Por negocios, el área Off-Street ha conseguido concentrar el 72% de la facturación, con 40,4 millones de euros y un crecimiento del 8% (+9% en términos comparables), impulsado por productos recurrentes como abonos, prereserva y Multipass. El negocio On-Street ha alcanzado así los 15,6 millones de euros, con un crecimiento comparable del 3%.

La compañía destacó la evolución de su actividad digital, con una aplicación que supera los 6,4 millones de usuarios y una penetración del 24,7% sobre la rotación del negocio Off-Street, consolidando su posición en la movilidad urbana en la península ibérica.

1.500 PUNTOS DISPONIBLES DE RECARGA

En el ámbito de la movilidad eléctrica, Telpark cuenta con cerca de 1.500 puntos de recarga operativos integrados en su app, que permiten localizar, reservar, cargar y pagar en un único entorno digital.

Durante el trimestre, la empresa ha invertido 44,2 millones de euros en la renovación y expansión de su porfolio, con actuaciones en ciudades como Madrid, Cádiz, Córdoba y Benidorm.

El CFO de Telpark, Íñigo Duque, ha destacado que estos resultados confirman la "fortaleza del modelo de Telpark", basado en el crecimiento, el liderazgo digital y la rentabilidad sostenida por encima del 51%, con foco en la eficiencia y la experiencia del usuario.