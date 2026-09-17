Telpark refuerza su Comité de Dirección con el nombramiento de Ana Aránguez como directora financiera - TELPARK

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía Telpark, empresa dedicada a la creación de ecosistemas de movilidad urbana, ha nombrado a Ana Aránguez nueva directora financiera (CFO) y miembro del Comité de Dirección.

Aránguez es licenciadaen Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por ICADE y cuenta con una amplia trayectoria en posiciones de liderazgo financiero en distintos sectores.

En los últimos años ha sido CFO y responsable de Estrategia y Clientes de Intrum/Solvia en España, donde también formó parte del Comité Ejecutivo. Anteriormente fue directora de Gestión de porfolio en Sareb y miembro del órgano ejecutivo de la entidad.

Durante más de una década ocupó diferentes puestos en el área financiera de Liberbank, hasta alcanzar el cargo de Deputy CFO. Su recorrido profesional incluye también experiencia en private equity, consultoría estratégica y corporate finance en firmas como Mercapital, Boston Consulting Group y Arthur Andersen.

"La incorporación de Ana refuerza nuestro equipo directivo con un perfil de gran solidez financiera y visión de negocio. Su experiencia liderando procesos de transformación, integración y eficiencia será clave para acompañar los retos de crecimiento de Telpark con rigor y visión de largo plazo", ha señalado el consejero delegado de Telpark, Pedro Agapito.

Por su parte, Ana Aránguez, ha destacado tras su llegada a la empresa que Telpark es una compañía con "un proyecto con gran recorrido" al mismo tiempo que ha mostrado que su objetivo será aportar su experiencia "para seguir impulsando el crecimiento y la eficiencia, siempre desde una visión financiera conectada con el negocio y orientada al largo plazo".