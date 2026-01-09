Tesla abarata el precio de su Model Y 'Gran Autonomía', desde 46.990 euros y con autonomía de 657 km - TESLA

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía norteamericana Tesla ha anunciado una rebaja de unos 3.000 euros en su Model Y 'Standard Gran Autonomía', la versión de autonomía extendida del segundo modelo eléctrico más vendido en España en 2025 (6.005 ventas), el cual contará con hasta 657 kilómetros en ciclo combinado WLTP y un precio desde 46.990 euros.

Con este menor precio, la compañía defiende la competitividad "precio-autonomía para un SUV familiar de tamaño mediano". El Tesla Model Y se fabrica en la gigafactoría de Berlín-Brandenburgo para toda Europa y el nuevo Model Y Standard de gran autonomía con tracción trasera ya está a la venta en España. Los pedidos se pueden realizar en la página de la compañía entregas a clientes comenzarán en febrero de 2026.

Además, esta nueva edición con tracción trasera cuenta con un consumo homologado muy competitivo de 12,7 kWh/100 km y una potencia máxima de carga de 260 kW, teniendo la posibilidad de recargar hasta 278 km en una pausa de 15 minutos a través de uno de los 'supercargadores' Tesla disponibles en España.

El Tesla Model Y dispone de unas dimensiones de 4,79 metros de largo por 1,92 de ancho y 1,62 de alto, siendo un vehículo totalmente familiar y apto por sus dimensiones para cualquier tipo de conducción.

Como novedad, Tesla incluirá sin coste las últimas actualizaciones de la compañía como el acceso remoto a la aplicación móvil, el Planificador de ruta con información de disponibilidad de Supercargadores en tiempo real y una gran variedad de opciones de juegos y entretenimiento. Se incluyen el teléfono-llave, el control de climatización remoto, el Modo centinela, el 'Dog Mode' y todas las características exclusivas de Tesla.

De igual forma, también viene de serie el 'piloto automático' con el hardware de conducción autónoma total supervisada, que se activará de forma remota en los vehículos correspondientes una vez que la aprueben las autoridades locales.

APUESTA POR ATRAER AL CLIENTE ESPAÑOL ANTE LAS MARCAS CHINAS

Tesla sigue apostando por la 'democratización' de sus modelos en España al igual que lo está haciendo en Europa como medida de paliar su fuerte caída en ventas dentro de la Unión Europea (un 38,8% menos hasta noviembre con respecto a 2024, según los datos de la patronal europea ACEA).

En los meses de octubre y diciembre, la firma estadounidense ya anunció tras las actualizaciones de sus Model Y y Model 3 en España, convirtiéndose en los ejemplares más baratos de la historia de la compañía desde 39.990 euros y 36.990 euros al contado.

De esta manera, la gama del Model Y se estructura en España con la versión 'Standard' en tracción trasera desde 39.990 euros, la 'Standard Gran Autonomía' desde 46.990 euros, Model Y 'Premium Gran Autonomía' que parte desde 49.990 euros. Por último, se completa la gama con las versiones más exclusivas 'Gran Autonomía tracción total' y 'Performance', cuya salida al mercado está disponible desde 52.990 y 61.990 euros, respectivamente.

Tesla terminó el año como la compañía que más vehículos eléctricos vendió en 2025 con 16.005 y una cuota de mercado del 15,75%, con una mínima ventaja frente a BYD que anotó 15.859 unidades.