Tesla alcanza 12.000 unidades vendidas hasta septiembre, un 9,5% más

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tesla ha crecido un 28% en el tercer trimestre del año frente al mismo período del año anterior, lo que le ha permitido alcanzar 12.000 unidades vendidas en lo que va de año, lo que supone un incremento interanual del 9,5%.

Además, la firma estadounidense ha alcanzado el hito de 50.000 vehículos en circulación por las carreteras españolas, de los cuales casi 30.000 unidades se han matriculado en los últimos dos años.

"Este logro no solo refleja el creciente interés de los conductores españoles por los vehículos eléctricos, sino también el crecimiento acelerado y la consolidación de Tesla como líder en este mercado", ha destacado la compañía propiedad de Elon Musk.

A cierre de septiembre, Tesla ha registrado uno de los mejores meses en el histórico de ventas, tras posicionar el Model 3 como el eléctrico más vendido en España.

TESLA AMPLÍA EL TESLA BOOST

Por otro lado, Tesla ha anunciado este miércoles que ha extendido el programa Tesla Boost 2.0 hasta el 31 de diciembre de 2025. Este incentivo de reducción directa de 4.760 euros en la variante de acceso del Model 3, aplicado al precio de venta sin requisitos adicionales, tiene el objetivo de preservar la accesibilidad y el impulso en la adopción de vehículos eléctricos.

El programa está orientado a generar un ahorro sustancial para los clientes y a promover la transición hacia vehículos de 'cero emisiones', complementado con los bajos costes de propiedad característicos de los modelos Tesla.

"De este modo, los clientes pueden acceder a vehículos de alto rendimiento, dotados de tecnología de vanguardia y sistemas avanzados de seguridad, a un precio más competitivo", ha destacado la firma.