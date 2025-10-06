Tesla avisa del lanzamiento de un nuevo modelo: ¿El esperado Model Y 'barato' o Roadster?

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de vehículos eléctricos norteamericano Tesla Inc. ha publicado dos enigmáticos vídeos en sus redes sociales despertando todo tipo de especulaciones en lo que presumiblemente será la llegada de un nuevo lanzamiento de la marca a sus mercados mañana martes.

En primer lugar, la compañía publicó un vídeo de un tapacubos negro con un logotipo de Tesla girando antes de parpadear los números 10/7, haciendo referencia a la presentación de mañana martes. Una segunda publicación muestra un coche aparcado en la oscuridad más absoluta, mostrando únicamente sus faros.

Esto se une a la publicación de ventas récord que Tesla anunció la semana pasada tras un trimestre récord de ventas de automóviles (497.099 vehículos en todo el mundo durante el tercer trimestre de 2025, un 7,4% más que hace un año) que será difícil repetir ahora que las subvenciones federales a los vehículos eléctricos han expirado en Estados Unidos.

Ante esta expectativa, las acciones de Tesla han subido un 3,5% en las primeras horas de apertura de la Bolsa de Nueva York.

LA POSIBLE LLEGADA DEL MODEL Y 'BARATO'

La última vez que Tesla incorporó un nuevo producto a su gama fue hace casi dos años, con el Cybertruck. Su presidente, Elon Musk, anunció hace unos meses que en los próximos meses llegaría una versión más asequible del Model Y para ayudar a impulsar las ventas en el mercado estadounidense.

Algunos medios barajan que precisamente estos vídeos dan las primeras pinceladas de la que puede ser mañana su presentación oficial. Este modelo, que ya ha sido visto en pruebas por Estados Unidos, podría tener un precio base de 39.990 dólares (unos 37.700 euros). Esto supone una rebaja de 5.000 dólares respecto al precio actual del Model Y Long Range, que se sitúa en 44.990 dólares (42.400 euros), y también es 2.500 dólares más barato que el Model 3 básico.

Otro producto en el que se ha estado trabajando en Tesla en los últimos años es la segunda generación del Roadster, cuyo prototipo se mostró a finales de 2017. Elon Musk dijo en febrero de 2024 que el coche saldría a la venta este año.