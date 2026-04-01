Tesla culmina el primer trimestre del año como la marca de coches eléctricos más vendida en España

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MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tesla Model 3, el Tesla Model Y y el BYD Dolphin Surf han sido los modelos 100% eléctricos más vendidos en España en el primer trimestre del año, aglutinando entre los tres más del 20% de las matriculaciones de este mercado durante los tres primeros meses del año.

En concreto, el Tesla Model 3 ha sumado 2.489 matriculaciones hasta marzo, un 21,59% más que en el año anterior, lo que le permite alcanzar una cuota de mercado en el segmento de vehículos 100% eléctricos del 9,14%.

En segundo lugar se ha posicionado otro modelo de Tesla, en este caso el Model Y, que también supera las 2.000 matriculaciones (2.023 unidades comercializadas hasta marzo) y llega a una cuota de mercado del 7,43%. Respecto al mismo período del año anterior, las unidades vendidas del Tesla Model Y se han elevado hasta un 83,74%.

El BYD Dolphin Surf ha sido el tercer modelo más vendido en el trimestre, con 1.332 matriculaciones y una cuota de mercado de casi el 5%. En cuarto y quinto lugar se han situado el Kia EV3 y el BYD Atto 2 (con 916 y 887 matriculaciones, respectivamente).

Completan el 'top 10' del primer trimestre el Mini Mini (818 unidades matriculadas), el Renault R5 (741), el Jeep Avenger (660), el Mercedes Clase EQA (648 registros) y el Kia Niro (con 586 anotaciones).

TESLA LIDERA LA CLASIFICACIÓN DE MARZO

Solo en marzo, el ránking de modelos más vendidos ha sido igual al del trimestre, con los Tesla Model 3 y Tesla Model Y en primera y segunda posición, por encima de las 1.000 unidades matriculadas en ambos casos.

En tercera posición, con 608 matriculaciones, se ha posicionado el BYD Dolphin Surf. Le siguen el Toyota C-HR+, de reciente llegada al mercado, con 401 matriculaciones, y, muy cerca, termina dentro del 'top 5' el BYD Atto 2 (con 400 unidades).

El 'top 10' lo completan el Kia EV3 (392 unidades), el Renault R5 (358 registros), el Mini Mini (339 anotaciones), el Skoda Elroq (254) y el Mercedes Clase EQA (con 252 comercializaciones).