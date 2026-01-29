Tesla dejará de producir los Model S y Model X para invertir 16.700 millones en el robot Optimus

Archivo - Tesla dejará de producir Model S y Model X para invertir 16.700 millones en la produción de Optimus - picture alliance / dpa - Archivo

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de vehículos eléctricos Tesla ha anunciado que dejará de producir los vehículos Model S y Model X en la primera mitad de año y planea una inversión de 20.000 millones de dólares (16.700 millones de euros) este año en la fabricación de su robot Optimus, basado en inteligencia artificial, así como en la puesta en marca de la conducción autónoma.

Para ello, la compañía norteamericana dedicará su planta de producción de Fremont --donde se producían los Model S y Model X--, en California, a la creación de robots Optimus. El consejero delegado de Tesla también dijo que en "pocos meses" la empresa desvelará el robot Optimus 3, que podrá aprender a realizar todo tipo de tareas por medio de la visualización de un vídeo.

Igualmente, la empresa pretende aumentar la producción y mejorar algunas fábricas por medio de infraestructuras basadas en inteligencia artificial (IA).

El Model S y Model X dejarán de estar en la línea de producto de Tesla debido a su bajo volumen de ventas en comparación con los Model 3 y Model Y, que presentan precios más asequibles. En Estados Unidos, el Model S, un sedán de lujo, costaba alrededor de 95.000 dólares (unos 79.380 euros) y el SUV Model X, un precio de casi 100.000 dólares (83.570 euros).

La empresa también tiene previsto invertir unos 2.000 millones de dólares (1.672 millones de euros) en xAI, lo que supondrá una inyección de efectivo para la 'startup' de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, a pesar de que la votación de los accionistas del año pasado no logró la aprobación.

Tesla firmó este mes un acuerdo para adquirir acciones preferentes como parte de la última ronda de financiación de xAI, según el informe de resultados del cuarto trimestre de la empresa. Las firmas también firmaron un "acuerdo marco" para fortalecer su relación y "mejorar la capacidad de Tesla para desarrollar y desplegar productos y servicios de IA en el mundo físico".

Tesla ha anunciado también que su objetivo es expandir su negocio de robotaxis a Dallas, Houston, Phoenix, Miami, Orlando, Tampa y Las Vegas en la primera mitad de este año. Cabe recordar que los robotaxis se lanzaron por primera vez en Austin en junio de 2025.

TESLA RECORTA SU BENEFICIO A LA MITAD TRAS UN DIFÍCIL 2025

Tesla recortó a la mitad prácticamente (-46% sobre 2024) su beneficio neto en 2025, cerrando el año con unas ganancias de 3.794 millones de dólares (3.173 millones de euros), según el informe de resultados publicado este miércoles.

El mayor coste promedio por vehículo debido a una menor absorción de costes fijos para ciertos modelos, el aumento en las tarifas y mayores costes por gastos operativos se encuentran detrás de esta caída del beneficio, según ha reportado la norteamericana.

Las ventas retrocedieron un 3% interanual, hasta 94.827 millones de dólares (79.313 millones de euros). Cabe recordar que Tesla entregó en torno a 1,63 millones de vehículos a nivel global en el año 2025, lo que supone un retroceso de sus ventas del 8,42%.