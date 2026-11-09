Tesla devolverá las reservas del Cybertruck a sus clientes ante el cierre de producción en 2027

Archivo - Tesla devolverá los depósitos del Cybertruck a sus clientes ante el cierre de producción en 2027 - Fabian Sommer/dpa - Archivo

Los pedidos superan ampliamente la capacidad de fabricación de la compañía, según ha confirmado Elon Musk MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, ha asegurado que la compañía devolverá los depósitos de reserva del Cybertruck a un número considerable de clientes, debido a que acumula más pedidos de los que podrá atender antes del cierre de la línea de producción de la camioneta eléctrica, previsto para 2027.

"El ritmo de pedidos del Cybertruck supera con creces nuestro ritmo de producción", ha señalado Musk este lunes en una publicación en la red social X, en la que ha explicado que Tesla intentará fabricar tantas unidades como sea posible antes de detener la actividad de la línea de montaje dentro de aproximadamente ocho meses.

Con estas declaraciones, el directivo ha salido al paso de las informaciones que apuntaban a que Tesla abandonaría la fabricación de este modelo debido a las pérdidas que estaría generando.

Musk anunció la semana pasada que la compañía dejará de producir el Cybertruck en su fábrica de Texas a mediados de 2027, con el objetivo de liberar capacidad industrial para impulsar la fabricación del Cybercab, su futuro vehículo autónomo.

Pese a que las reservas iniciales del Cybertruck apuntaban a una elevada demanda, las ventas del modelo se han situado muy por debajo de las previsiones de la compañía. Además, Tesla está fabricando actualmente solo una fracción de las unidades que su planta tendría capacidad para producir.

La decisión de poner fin a la producción del Cybertruck se enmarca en la estrategia de Tesla de reorientar progresivamente su negocio hacia otras áreas, como la inteligencia artificial, la robótica y los vehículos autónomos, en detrimento de algunos de sus modelos de mayor precio y menor volumen de ventas.