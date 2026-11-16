Tesla invertirá 3.000 millones de euros en su planta de Berlín para producir taxis autónomos

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MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante estadounidense de coches eléctricos Tesla tiene previsto invertir 3.300 millones de euros (3.000 millones de euros) en la ampliación de su fábrica cerca de Berlín, lo que incluye una nueva nave de producción para sus futuros taxis autónomos, según informó la empresa este lunes.

El edificio tendría, en última instancia, capacidad para producir hasta un millón de Cybercabs, diseñados para transportar pasajeros sin conductor. Tesla no especificó el periodo al que se refiere esa cifra de producción.

"Con esto, estamos sentando las bases para la fábrica de Tesla más avanzada tecnológicamente del mundo aquí, en Grünheide", ha explicado Tesla, refiriéndose a la localidad donde se encuentra la planta alemana.

Está previsto que la construcción comience en el primer semestre de 2027 y que la producción se inicie en 2029. Tesla ha indicado que está contratando a varios cientos de empleados más para llevar a cabo la ampliación.

Tesla tiene previsto presentar una solicitud de licencia para el nuevo edificio antes de que finalice este año. La inversión de 3.000 millones de euros también cubrirá los edificios auxiliares y una planta de tratamiento de aguas residuales adicional.