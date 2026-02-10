Tesla, Kia, Hyundai, BYD y Renault, las marcas de coches mejor valoradas por la IA

Archivo - Tesla, Kia, Hyundai, BYD y Renault, las marcas de coches mejor valoradas por la inteligencia artificial - Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las marcas de vehículos Tesla, Kia, Hyundai, BYD y Renault son las mejor valoradas por la inteligencia artificial (IA), según los datos del último estudio elaborado por Vipnet360 a través de su herramienta AIBrandpulse, siguiendo las recomendaciones generadas de sistemas como ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot, entre otros.

La IA está transformando la manera en la que los consumidores acceden a la información, y la automoción no es ajena a este cambio. Según el informe, cada vez más compradores incorporan las respuestas y recomendaciones de la IA en su proceso de decisión, lo que empieza a influir de forma directa en la percepción de marcas y modelos antes de la compra.

Tesla lidera con más del 15% de la visibilidad total del sector, reforzando su imagen como referente tecnológico en aspectos clave como autonomía real, eficiencia, software y planificación de rutas.

Kia ocupa la segunda posición, con una recomendación basada en la racionalidad y el equilibrio, seguida de Hyundai, que destaca por la fiabilidad y la solidez de su gama electrificada, especialmente con modelos como Ioniq.

BYD consolida su avance en España en la cuarta posición, según el análisis, gracias a los precios competitivos de su oferta electrificada y cada vez más amplia de modelos, aunque aún arrastra ciertas reticencias por su corta trayectoria en Europa. Renault completa el grupo de marcas mejor valoradas por su accesibilidad en precios y su encaje en conductores que priorizan la conducción urbana y cotidiana.

LA ELECTRIFICACIÓN, EN EL FOCO DE LA IA

En este contexto, las recomendaciones generadas por sistemas como ChatGPT, Gemini, Claude o Copilot empiezan a tener más peso incluso en el proceso de decisión del comprador, fruto del perfil más tecnológico de futuro conductor de este tipo de vehículos.

Según los datos correspondientes al cuarto trimestre de 2025, uno de cada diez vehículos vendidos en el mercado nacional incorporó algún tipo de electrificación, con más de 32.400 unidades matriculadas.

"Buscar ya no consiste únicamente en introducir una consulta y explorar una lista de resultados. Cada vez más, el usuario espera una respuesta directa, contextualizada y accionable", ha explicado el Managing Director de Vipnet360, Álvaro Ramírez-Cárdenas.