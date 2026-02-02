El Tesla Model Y, el Jeep Avenger y el BYD Dolphin Surf, los modelos eléctricos más vendidos en enero

Archivo - Tesla - Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tesla Model Y se ha posicionado como el modelo 100% eléctrico más vendido en España en el primer mes del año, con 447 unidades, recuperando el primer puesto que cedió a su hermano pequeño, el Tesla Model 3, el pasado diciembre.

Según las cifras por modelos divulgadas este lunes por Anfac, el segundo modelo más vendido en el mercado de vehículos 100% eléctricos ha sido el Jeep Avenger, y el tercero el BYD Dolphin Surf, con 324 y 289 matriculaciones, respectivamente.

El 'top 5' de modelos eléctricos más vendidos lo completan el Kia Niro, que se ha quedado apenas a cuatro anotaciones de superar al modelo de BYD (al cerar el mes con 285 registros) e irrumpe entre los cinco coches más populares en el mercado de eléctricos (no estaba en esta lista en diciembre). En quinto lugar se sitúa el Mini Mini, con 251 unidades comercializadas.

A continuación, en sexto puesto, se encuentra el Mercedes Clase EQA, con 22 unidades matriculadas, un 40,8% más que en enero de 2025. En séptimo y octavo puesto, también por encima de las 200 unidades, figuran el Kia EV3 y el BYD Atto 2. El Toyota BZ4X, con 178 matriculaciones, termina enero en novena posición, y el Mercedes Clase CLA completa el 'top 10', con 172 registros.