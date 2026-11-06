Archivo - Tesla reducirá la producción del Cybertruck a partir de mediados de 2027 para dar paso al Cybercab - Fabian Sommer/dpa - Archivo

Elon Musk plantea liberar capacidad en la fábrica de Austin para fabricar el robotaxi de la compañía MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tesla reducirá la producción de su Cybertruck en su planta de Texas a partir de mediados de 2027 para liberar capacidad industrial y destinarla a la fabricación del Cybercab, el vehículo autónomo de dos plazas diseñado para su servicio de robotaxi, según ha anunciado el consejero delegado de la compañía, Elon Musk, este viernes.

"Tesla reducirá gradualmente la producción del Cybertruck en la Gigafactory de Texas alrededor de mediados del próximo año para dejar espacio a un aumento en la producción del Cybercab", ha mostrado el consejero delegado de Tesla a través de su cuenta personal en la red social 'X'.

La decisión supone un nuevo giro en la estrategia industrial del fabricante estadounidense, que comenzó a producir la pick-up eléctrica en 2023 en su fábrica situada cerca de Austin (Texas), pero ha tenido dificultades para mantener la demanda y ha afrontado varias llamadas a revisión del modelo.

Por el momento, no está claro si Tesla trasladará la producción del Cybertruck a otra fábrica o si la compañía tiene previsto abandonar definitivamente su fabricación.

DIFICULTADES PARA CONSOLIDAR EL CYBERTRUCK

El Cybertruck, caracterizado por su diseño angular y poco convencional, ha generado opiniones divididas desde que Musk presentó su primer prototipo en 2019.

El directivo llegó a calificarlo como el mejor producto de la historia de Tesla y estimó que la compañía podría fabricar más de 250.000 unidades anuales, en función de la demanda.

Sin embargo, las ventas durante su primer año de comercialización quedaron por debajo de una sexta parte de ese volumen previsto, lo que evidenció las dificultades para alcanzar las expectativas iniciales del fabricante.

A estos problemas comerciales se sumaron distintas campañas de revisión, en un contexto en el que la compañía ha tenido que ajustar sus prioridades de producción.

EL CYBERCAB, CLAVE EN LA ESTRATEGIA DE TESLA

El ajuste permitirá ampliar la capacidad de producción del Cybercab, un modelo de dos plazas y acabado dorado que Tesla comenzó a fabricar este año en las instalaciones de Austin y que constituye una pieza central de su estrategia para desarrollar un negocio basado en la inteligencia artificial y los servicios de movilidad autónoma.

El vehículo, concebido para operar en el servicio Robotaxi de la marca, representa uno de los proyectos estratégicos de Musk junto con el desarrollo de robots humanoides.

La fábrica de Austin se convierte así en una instalación clave para esta nueva orientación empresarial, en la que Tesla pretende dar mayor protagonismo a los vehículos autónomos y a los productos vinculados a la inteligencia artificial.