Tesla y SpaceX invertirán 14.500 millones para construir la planta de fabricación de chips Terafab - TERAFAB

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tesla y SpaceX invertirán 16.800 millones de dólares (unos 14.500 millones de euros) para la construcción en Texas de Terafab, su mayor planta de chips y semiconductores para cubrir la demanda de ambas compañías.

Terafab producirá chips optimizados para computación perimetral e inferencia, para su uso en hardware como los robots Optimus de Tesla y los Cybercabs autónomos, además de chips de alta potencia diseñados para operar los centros de datos espaciales de SpaceX.

Esta planta empleará al menos a 3.000 personas, muchas de ellas procedentes de Grimes y del cercano condado de Brazos, siguiendo la tendencia de sus otras instalaciones en Texas, donde entre el 60% y el 80% de las nuevas contrataciones son residentes locales.

Se prevé que la demanda combinada de chips de SpaceX y Tesla supere 1 teravatio (TW) de capacidad de procesamiento, una cifra significativamente mayor que la oferta global actual.

"Si bien valoramos enormemente a nuestros proveedores de chips actuales y los alentamos a expandir la producción siempre que sea posible, esta creciente brecha entre la oferta y la demanda es la razón principal de la necesidad de Terafab", han argumentado ambas compañías propiedad de Elon Musk.

Estas instalaciones albergarán la fabricación, el empaquetado y las pruebas de dispositivos lógicos y de memoria avanzados. Las posibles fases de expansión futuras elevarán la inversión total considerablemente.

"Creemos que el progreso y el liderazgo continuos en el espacio, la IA y la fabricación avanzada dependerán de la capacidad de desarrollar tecnologías críticas a nivel nacional. Al construir y operar la planta de fabricación de chips más grande del planeta, seguimos avanzando hacia un futuro donde la humanidad podrá competir por construir las instalaciones más grandes del sistema solar y, eventualmente, de la galaxia", han afirmado las compañías.