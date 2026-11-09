Archivo - Tesla sube un 5,5% en Wall Street tras anunciar Musk el reembolso de depósitos del Cybertruck - Patrick Pleul/dpa - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Tesla registran una subida del 5,5% pasada la primera hora de sesión de este lunes en Wall Street, hasta situarse en los 378,1 dólares, después de que su consejero delegado, Elon Musk, confirmase que la compañía devolverá los depósitos a numerosos clientes del Cybertruck ante el elevado volumen de pedidos pendientes y las limitaciones de su capacidad de producción.

El movimiento bursátil se produce después de que Musk anunciase que Tesla incorporará un turno adicional de fabricación para intentar atender el mayor número posible de pedidos antes de poner fin a la producción del Cybertruck en su planta de Gigafactory, en Texas, previsiblemente a mediados de 2027.

"El ritmo de pedidos del Cybertruck supera con creces nuestro ritmo de producción", ha señalado Musk este lunes en una publicación en la red social X, en la que ha explicado que Tesla intentará fabricar tantas unidades como sea posible antes de detener la actividad de la línea de montaje dentro de aproximadamente ocho meses.

La compañía prevé cerrar esta línea de fabricación en aproximadamente ocho meses y destinar los recursos industriales liberados a incrementar la producción del Cybercab, su vehículo autónomo diseñado para el negocio de robotaxis.

Pese a que las reservas iniciales del Cybertruck apuntaban a una elevada demanda, las ventas del modelo se han situado muy por debajo de las previsiones de la compañía. Además, Tesla está fabricando actualmente solo una fracción de las unidades que su planta tendría capacidad para producir.

La decisión de poner fin a la producción del Cybertruck se enmarca en la estrategia de Tesla de reorientar progresivamente su negocio hacia otras áreas, como la inteligencia artificial, la robótica y los vehículos autónomos, en detrimento de algunos de sus modelos de mayor precio y menor volumen de ventas.