Tesla, Volkswagen, BYD y Stellantis, obligadas por Italia a ser "más claras" sobre sus eléctricos

Vehículos eléctricos, cargadores eléctricos - AGCM

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad de Competencia italiana ha concluido que Tesla, BYD, Stellantis y Volkswagen deberán aportar información más "clara y detallada" sobre el estado de salud de la batería de sus modelos eléctricos.

En concreto, esta resolución es fruto de una investigación abierta por el órgano competente que se centró en la adecuación y transparencia de la información publicitada a los consumidores sobre la autonomía de los vehículos eléctricos, la degradación de la capacidad de la batería y las limitaciones de las garantías estándar de las baterías.

Tras esta investigación, las empresas revisarán y rediseñarán sus sitios web para presentar información clara y completa, en una única sección dedicada, sobre la autonomía real de los vehículos eléctricos, los factores que la afectan, la degradación de la capacidad de la batería, así como las condiciones y limitaciones de las garantías estándar de las baterías.

"De este modo, los consumidores tendrán acceso inmediato a información sobre las principales características de los vehículos eléctricos", ha apuntado la Autoridad de Competencia italiana.

Según los compromisos, las empresas también introducirán un simulador de autonomía de vehículos eléctricos. Al considerar las variables clave que afectan a la autonomía, incluyendo los diferentes modos de uso, esta herramienta permitirá a los consumidores comparar los vehículos disponibles en el mercado dentro del mismo segmento y tomar decisiones "más informadas".

La herramienta también proporcionará una indicación aproximada de los principales factores que influyen en la autonomía real de los vehículos eléctricos y la degradación de la capacidad de la batería con el tiempo.

Las empresas deben cumplir todos sus compromisos en un plazo de 120 días. Además, Stellantis, BYD y Volkswagen garantizarán una mayor eficiencia de las baterías de los vehículos eléctricos que comercializan elevando el umbral de salud de las baterías en la garantía estándar, en beneficio de los consumidores.