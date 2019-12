Thomas Schmid deja su puesto de director de Operaciones en Hyundai Europa tras cinco años en el cargo

Publicado 18/12/2019 18:14:28 CET

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Hyundai Motor Europa ha anunciado que Thomas A. Schmid dejará a finales de este año su puesto de director de Operaciones en la compañía automovilística tras siete años en la sede regional europea de la firma, cinco de ellos en dicho cargo, para poder pasar más tiempo con su familia.

"Estoy muy agradecido por las oportunidades que me han llegado a lo largo de mis años con Hyundai y sobre todo por haber estado involucrado en el momento probablemente más emocionante de la impresionante historia de la compañía en Europa. También he tenido la suerte de trabajar con equipos brillantes y excelentes socios comerciales, y les agradezco a todos ellos su apoyo y compromiso a lo largo de estos años. La decisión de irme no fue nada fácil de tomar, pero estoy deseando estar con mi familia", ha indicado.

Tal como ha indicado la marca en un comunicado, en su paso por la empresa, ha supervisado una serie de "hitos", como un crecimiento "sustancial" del volumen de ventas y una consolidación de la cuota de mercado.

Según los datos de la compañía, a finales de 2012 Hyundai había registrado unas ventas anuales en Europa de unos 430.000 vehículos. Tras la incorporación a la empresa de Schmid, en mayo de 2013, el volumen creció hasta situarse en más de 540.000 unidades a finales de 2018.

"Nos despedimos de Thomas A. Schmid con una mezcla de tristeza y gratitud a la vez, pero sobre todo le deseamos lo mejor. Ha contribuido a que Hyundai alcance una posición más fuerte en Europa, en términos de resultados de ventas y mejoras operativas, y estamos muy agradecidos por su importante contribución. Ha tenido una larga y exitosa carrera con Hyundai y el grupo en general, de la que estoy seguro que se llevará muy buenos recuerdos", ha destacado el presidente de Hyundai en Europa, Dongwoo Choi.