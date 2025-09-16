Toyota anuncia la venta de su vehículo eléctrico e-Palette desde este mes de septiembre

Toyota anuncia la venta de su vehículo eléctrico e-Palette a partir del mes de septiembre. - TOYOTA

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Toyota Motor Corporation (TMC) pondrá en marcha desde este mes de septiembre la venta de su vehículo eléctrico e-Palette, una nueva generación de movilidad diseñada para el transporte, pero que también puede ofrecer otras experiencias versátiles al volante.

En concreto, según la firma, e-Palette cuenta con un interior espacioso y unas grandes ventanas que crean una sensación de amplitud. No se ha diseñado únicamente como medio de transporte, sino también como soporte para diversos servicios de movilidad a partir de un mismo vehículo, ya sea como una tienda móvil o como espacio de servicio.

El vehículo ha incorporado un sistema de dirección por cable, que proporciona una nueva sensación al volante, al tiempo que reduce las acciones que tiene que realizar el conductor aliviando así su carga durante la conducción. En ese sentido, se ha adoptado un volante con una forma única para dar lugar a una cabina avanzada.

e-Palette está equipado con sistemas de señalización digital tanto dentro como fuera, que pueden mostrar información al instante según el uso que se le dé. Los clientes pueden editar el software de señalización para compartir la información que deseen.

Por otro lado, e-Palette incorpora conexiones estandarizadas entre el sistema de conducción automatizada y los sistemas de control del vehículo. La integración de este sistema de conducción automatizada contribuye a una conducción segura, y hace realidad la visión que tiene Toyota de la conducción autónoma.

Además de disponer de asistencia para una salida segura del vehículo, un sistema de monitorización del habitáculo controla los alrededores y permite, así, abrir las puertas con total seguridad.

De igual manera, se trata de un modelo inclusivo. Las funciones de ajuste de la altura permiten rebajar el suelo, mientras que, gracias a la rampa eléctrica, los usuarios en silla de ruedas pueden subir y bajar del vehículo de forma autónoma y sin ayuda, con bordillos de hasta 15 cm de alto.

En el futuro, Toyota presentará e-Palette en el Toyota Arena Tokio y sus alrededores, así como en Toyota Woven City, donde se utilizará para servicios de transporte y como tienda móvil de diversos productos, entre otras iniciativas.

Igualmente, Toyota llevará a cabo demostraciones de conducción automatizada en colaboración con concesionarios, ayuntamientos y socios de conducción automatizada de distintas regiones, con el objetivo de lanzar vehículos equipados con sistemas de conducción automatizada de nivel 4 durante el año 2027.