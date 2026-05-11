Toyota construirá una nueva fábrica en India para producir 100.000 coches anuales a partir de 2029

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MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Toyota construirá una nueva planta de fabricación de vehículos en la India con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria automotriz del país y contribuir a las comunidades locales, según ha informado la compañía este lunes.

Se prevé que la nueva planta inicie su producción en el primer semestre de 2029 y tiene como objetivo fortalecer la presencia de Toyota en el mercado indio.

Además, se espera que tenga una capacidad de producción de 100.000 vehículos al año y cuente con aproximadamente 2.800 empleados, encargados de los procesos de estampado, soldadura, pintura y montaje, entre otros, de un nuevo modelo SUV.

La nueva planta estará ubicada estratégicamente para suministrar vehículos de forma constante no solo a los clientes en la India, sino también a los clientes en las regiones circundantes.

"Toyota continuará fortaleciendo su estructura de producción para permitir una respuesta flexible al crecimiento futuro de la demanda y a los cambios del mercado en India y las regiones circundantes, y para entregar los productos que los clientes elijan de manera oportuna", ha trasladado la firma nipona.