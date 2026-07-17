Toyota España y Gasnam impulsan el hidrógeno con la cesión de un Toyota Mirai - TOYOTA

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Toyota España y Gasnam han reforzado su colaboración para promover el desarrollo de la movilidad basada en hidrógeno con la entrega de un Toyota Mirai, un vehículo eléctrico de pila de combustible que la asociación utilizará para impulsar actividades de divulgación y fomentar el conocimiento de esta tecnología.

La cesión del vehículo se enmarca en la estrategia de Toyota para impulsar el hidrógeno como vector energético y apoyar iniciativas orientadas a la descarbonización del transporte, una línea de actuación que la compañía desarrolla en colaboración con diferentes entidades del sector.

El Toyota Mirai, un vehículo eléctrico de pila de combustible (FCEV), emite únicamente vapor de agua durante su funcionamiento y ofrece una autonomía de hasta 650 kilómetros, con un tiempo de repostaje de entre tres y cinco minutos, según los datos facilitados por el fabricante.

Con esta entrega, Gasnam incorporará el modelo a sus actividades de promoción del hidrógeno renovable y de otras tecnologías orientadas a reducir las emisiones en el transporte, facilitando la difusión de las posibilidades de esta solución energética entre empresas, administraciones y otros agentes del sector.

La iniciativa se suma a otras colaboraciones desarrolladas por Toyota España con organizaciones vinculadas al ecosistema del hidrógeno, como Shyne, el Centro Nacional del Hidrógeno o Exolum, mediante la cesión de unidades del Mirai para proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico y la descarbonización de la movilidad.

Toyota mantiene una estrategia de electrificación basada en distintas tecnologías de propulsión -vehículos híbridos, híbridos enchufables, eléctricos de batería y de pila de combustible-- con el objetivo de avanzar hacia la neutralidad en carbono y promover el desarrollo de una sociedad apoyada en el hidrógeno.