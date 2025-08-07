Toyota gana 5.076 millones en su primer trimestre fiscal, un 36,9% menos, por los aranceles de EE.UU.

Revisa a la baja sus previsiones anuales debido al impacto de los aranceles estadounidenses y otros factores

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Toyota registró un beneficio neto de 872.193 millones de yenes (5.076 millones de euros) en su primer trimestre fiscal del ejercicio de 2026 (que comprende entre abril y junio de 2025), lo que supone una caída de las ganancias del 36,9% frente al mismo período del año anterior.

Este retroceso refleja, según la firma, una parte de los efectos tanto de los aranceles que soportan los proveedores, como de las exenciones y reducciones arancelarias tanto para los vehículos terminados producidos en Estados Unidos como para las partes que cumplen con el T-MEC (el tratado de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos).

"A pesar de un entorno externo desafiante, hemos continuado realizando inversiones integrales y mejoras como el aumento de las ventas unitarias, la reducción de costos y la ampliación de las ganancias en la cadena de valor, minimizando así los impactos negativos", ha afirmado Toyota.

No obstante, según ha informado este jueves, la firma nipona ha incrementado sus ventas en un 3,5% interanual, hasta alcanzar una cifra de negocio superior a los 12,25 billones de yenes japoneses (71.304 millones de euros).

Los ingresos por ventas en Japón disminuyeron un 0,3%, hasta 5,2 billones de yenes (30.268 millones de euros). en el primer trimestre del año fiscal 2026, en comparación con el año fiscal 2025. En el resto de Asia, la cifra de negocio se contrajo un 4,4% interanual.

Por el contrario, Toyota elevó su facturación un 6,2% en Norteamérica y un 3,5% en Europa, hasta 5,3 y 1,56 billones de yenes (30.847 y 9.079 millones de euros).

En cuanto al resultado operativo, este ha sido de más de 1,16 billones de yenes (6.751 millones de euros), lo que equivale a un descenso del 10,9% en comparación con el primer trimestre fiscal de 2025.

REVISIÓN DE PREVISIONES PARA EL AÑO FISCAL

Debido al impacto de los aranceles estadounidenses y otros factores, el pronóstico se revisó a la baja. En concreto, Toyota ha mantenido su previsión de ventas, aunque ha empeorado su previsión de resultado operativo, que espera que se sitúe en 3,2 billones de yenes (18.624 millones de euros).

Del mismo modo, al cierre del año fiscal 2026, en marzo de 2026, la firma japonesa espera tener un beneficio neto atribuido de 2,6 billones de yenes (15.130 millones de euros), frente a los 3,1 billones de yenes (18.039 millones de euros), que calculaba anteriormente.

NUEVA PLANTA EN JAPÓN

Por otro lado, Toyota ha anunciado este jueves que planea adquirir terrenos en el área de Teihoucho de la ciudad de Toyota, prefectura de Aichi, Japón, para establecer una nueva planta de fabricación de vehículos.

Está previsto que la operación de la nueva planta comience a principios de la década de 2030 y los modelos de producción se determinarán en el futuro.

La construcción de la planta se llevará a cabo con la cooperación de todas las partes interesadas, incluida la prefectura de Aichi, la ciudad de Toyota y los residentes locales.

Además de mantener una capacidad de producción de 3 millones de vehículos en Japón, Toyota también está trabajando en la creación de una "planta del futuro" que utilice tecnología de vanguardia y proporcione un entorno donde una fuerza laboral diversa pueda prosperar.