Archivo - El Toyota C-HR+ arrasa en el mercado eléctrico español de abril por delante del Dolphin Surf y Kia EV3 - PHILIPPRUPPRECHT - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Toyota C-HR+, el BYD Dolphin Surf y el Kia EV3 han sido los modelos 100% eléctricos más vendidos en España en el mes de abril, aglutinando entre los tres más del 20% de las matriculaciones de este mercado durante el cuarto mes del año.

En concreto, Toyota ha dado la sorpresa desbancando a marcas como BYD o Tesla --que redujo a la mitad sus ventas en abril (-47%)-- en este mercado, sumando 831 matriculaciones en abril, con el C-HR+, un modelo que apenas lleva seis meses en el mercado desde su salida a venta en noviembre del año pasado. De hecho, este volumen de ventas representó la mitad de las ventas que las 1.671 que obtuvo el C-HR entre sus variantes híbridas e híbridas enchufables (1.183 y 488 unidades, respectivamente).

En segundo lugar se ha posicionado el BYD Dolphin Surf, el urbanita de la marca china que obtuvo 544 unidades y que sigue siendo una fuerte apuesta mes a mes para los conductores que eligen la modalidad eléctrica en el segundo vehículo familiar.

Por su parte, el Kia EV3 firmó el tercer puesto del pasado mes de abril con 427 entregas, un 17,2% menos que hace un año, seguido en el cuarto y quinto lugar por un Renault 5, que presentó 376 entregas (-27%), mientras que otra marca china como Changan volvió a colocar al Deepal SO5 entre los diez más matriculados, concretamente con 335 modelos.

Completaron el 'top 10' del mes de abril un BYD Atto 2, con 284 operaciones realizadas en el mes (+295% en términos interanuales), aunque está presentando mejor desempeño su gama PHEV. Le siguieron el Skoda Elroq, que cada vez tiene más presencia en el mercado 100% eléctrico con 282 nuevas ventas (casi quintuplicando sus datos de hace un año, +377%); el Mini con 248 registros (+87%); el Kia EV2, que en sus primeros meses en el mercado ya ha presentado 235 matriculaciones en España, y cierra la tabla el BYD Atto 3 con 230 apuntes, un 71% más que hace justo un año.

TESLA LIDERA LA CLASIFICACIÓN HASTA ABRIL, AUNQUE EN MARZO SE DESPLOMA

El orden de vehículos eléctricos más deseados hasta el mes de abril ha sido igual que al cierre del primer trimestre, con los Tesla Model 3 (2.586 unidades) y Tesla Model Y (2.586 unidades) en primera y segunda posición, seguidos del Dolphin Surf (1.876 unidades).

Sin embargo, pese al dominio de Tesla con sus dos modelos, el pasado mes la compañía volvió a recortar sus transacciones en el mes de abril un 47%, con un Model 3 que apenas realizó 97 entregas por las 202 del Model Y, agrupando caídas del 70,8% y del 14,7%, respectivamente. Con todo ello, aunque las caídas son representativas, Tesla generalmente suele entregar sus pedidos en los cierres trimestrales.

En cambio, el resto de la clasificación se cierra con el Kia EV3 y el Toyota C-HR+ en cuarto y quinto lugar, con 1.333 y 1.236 --un 67% de las ventas del modelo japonés fueron en abril-- unidades, respectivamente.

El 'top 10' lo completan el BYD Atto 2 (1.171 unidades), el Renault R5 (1.116 registros), el Mini Mini (1.066 anotaciones), el Mercedes Clase EQA (con 815 comercializaciones) y el Changan Deepal SO5 con las mismas que el modelo alemán.