Toyota C-HR+: Así es el SUV deportivo y 100% eléctrico que arrasa en ventas en España, por menos de 36.000 euros

Toyota C-HR+ - ALESSIO BARBANTI

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Toyota completa su oferta multienergía con el nuevo C-HR+, su SUV 100% eléctrico con la personalidad más deportiva y dinámica de la gama del gigante japonés, con autonomía de hasta 609 kilómetros y disponible por un precio de 35.375 euros con tracción delantera, o con 501 kilómetros de autonomía y desde 40.000 euros en tracción completa.

La evolución 100% eléctrica del ya popular Toyota C-HR está arrasando en ventas en los primeros meses del año, sumando 1.236 matriculaciones en el primer cuatrimestre, de las cuales el 67% (unos 831 registros) fueron solo en abril, pese a ser un modelo que apenas lleva seis meses en el mercado desde su salida a venta en noviembre del año pasado.

El modelo se comercializa en dos versiones. La primera, denominada Electric 250 Advance, cuenta con motor eléctrico de 224 CV y permite una autonomía de conducción de hasta 607 kilómetros. Por su parte, la versión Electric 350 AWD-i Spirit ofrece tracción integral y una autonomía de hasta 501 kilómetros.

En la versión de tracción total, Toyota C-HR+ Electric expresa su máximo rendimiento gracias a que la plataforma e-TNGA permite la incorporación un motor eléctrico adicional, eAxle, en el eje posterior. Con una potencia combinada de 343 CV DIN (252 kW) y una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos, ofrece una respuesta instantánea, así como una autonomía máxima combinada de hasta 500 kilómetros.

La versión Advance está disponible desde 35.375 euros, una cifra a la que habría que aplicarle descuentos propios de la marca y del Plan Auto+, por un total de hasta 4.500 euros. De su lado, la versión Spirit se ofrece por 42.425 euros, con descuentos de hasta 4.500 euros.

Toyota C-HR+ Electric cuenta con una batería de ion-litio de gran capacidad, que permite carga rápida en Corriente Continua (CC) del 10% al 80% en solo 30 minutos, incluso en climas fríos, gracias al preacondicionamiento inteligente de la batería

En cuanto a la carga en corriente alterna (CA), la versión Advance incorpora un cargador a bordo de 11 kW, mientras que el acabado Spirit ofrece una carga aún más rápida, con una unidad de 22 kW. Además, incorpora frenada regenerativa ajustable en 4 niveles mediante levas en el volante, lo que mejora el control y la eficiencia durante la conducción.

"Desarrollado sobre la plataforma e-TNGA, el C-HR+ ofrece una integración óptima del sistema eléctrico y un comportamiento dinámico sobresaliente, con una respuesta ágil y precisa gracias a la rigidez del chasis y al ajuste de la suspensión", destaca la marca.

UN DISEÑO MÁS DEPORTIVO Y AERODINÁMICO

El Toyota C-HR+ se presenta como un modelo más deportivo y aerodinámico, con un coeficiente del 0,26 que permite una elevada eficiencia y autonomía en cada trayecto, gracias a su diseño coupé, con spoiler trasero y zaga deportiva.

Además, ese carácter deportivo se aprecia en otros elementos como su frontal sin parrilla, los faros LED de diseño estilizado y la silueta tipo coupé crossover, al que suma su techo panorámico, con una imagen "moderna, sofisticada y con carácter propio". Los tiradores integrados en el pilar C y las llantas de hasta 20 pulgadas (en el acabado Spirit) acentúan su estética dinámica

En el interior, el Toyota C-HR+ Electric ofrece un espacio más amplio y confortable, con materiales de alta calidad que varían según el acabado. Los asientos pueden estar tapizados en tela y cuero sintético o ante y cuero sintéticos, todos elaborados a partir de materiales reciclados (PET). Su amplio espacio también se aprecia en el maletero, que alcanza los 416 litros.

Además, el interior presenta una iluminación ambiental personalizable en hasta 64 colores y climatización inteligente mediante bomba de calor de alta eficiencia. Para una mayor comodidad al volante, el acabado Spirit incorpora parabrisas calefactable y asiento del conductor eléctrico con función de memoria.

En materia de tecnología, el C-HR+ ofrece una experiencia de conducción más conectada y envolvente, gracias a elementos como un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y una pantalla multimedia de 14 pulgadas, compatible de forma inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Completa el conjunto un sistema de sonido JBL Premium de 800 W, con subwoofer de 9 pulgadas y ocho altavoces, de serie en el acabado Spirit.

SEGURIDAD AVANZADA CON TOYOTA SAFETY SENSE

En cuanto a seguridad se refiere, el modelo incorpora el innovador sistema de asistencia de salida segura, que alerta mediante una luz roja en los tiradores de puerta interiores si detecta vehículos o ciclistas que se aproximan desde atrás al abrir las puertas.

De serie equipa el amplio conjunto de asistentes a la conducción Toyota Safety Sense, con funciones como el detector de ángulo muerto, el ajuste dinámico de luces de carretera y los sensores de aparcamiento con frenado automático. En el acabado Spirit, se añaden sistemas avanzados como la alerta de tráfico delantero cruzado, el asistente de cambio de carril y la cámara de visión 360º, entre otros.