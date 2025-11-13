Toyota inicia la producción del Aygo X Cross Hybrid en República Checa, primer híbrido del segmento A. - MAREK FLEKAL

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Toyota Motor Europe (TME) ha arrancado la producción del nuevo Toyota Aygo X Cross Hybrid en su sede de Kolín (República Checa), siendo el primer vehículo 100% híbrido del segmento A dentro de la entidad japonesa y que ofrece las emisiones de CO2 más bajas de cualquier coche no enchufable del mercado.

Aygo X Cross Hybrid destaca por su rendimiento, con unas emisiones de solo 87 g/km de CO2 y un consumo altamente eficaz de apenas 3,8 l/100 km en ciclo combinado WLTP. En cuanto a prestaciones, éste cuenta con más potencia y aceleración gracias a su nuevo motor híbrido de 1,5 litros que alcanza ahora los 116 CV de potencia (44 CV más que su versión anterior). Ello le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos.

UN PRECIO DESDE 20.900 EUROS

Desde finales del mes de septiembre, este ejemplar está disponible en la red oficial de concesionarios de Toyota desde 20.900 euros al contado (en su acabado más bajo 'Play' o desde 19.100 euros bajo financiación de la marca).

Con la incorporación del Aygo X Cross Hybrid, Toyota completa la electrificación de sus segmentos con el Yaris, Yaris Cross, Corolla, Toyota C-HR y RAV4 en versión híbridas, reforzando su apuesta por el acceso a esta tecnología de Toyota a todo tipo de sus clientes.

DISEÑO EVOLUCIONADO Y CONECTIVIDAD AL VOLANTE

El diseño también evoluciona, con un frontal renovado y un voladizo delantero más largo (+76mm) que refuerza su carácter crossover. El interior incorpora un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas y, en función del acabado, llantas de 17 o 18 pulgadas.

El nuevo Aygo X Cross Hybrid incorpora de serie la última generación de Toyota Safety Sense, que suma dos importantes novedades: un sistema de Seguridad pre-colisión mejorado y un control de aceleración errónea a baja velocidad. El equipamiento de seguridad se completa con un Control de Crucero Adaptativo (ACC) actualizado, que amplía sus funcionalidades para una conducción más cómoda y segura.

En cuanto a acabados, la gama del Aygo X Cross Hybrid está disponible en cuatro configuraciones: Play, Like, Chic y el nuevo GR Sport, su tope de gama.

"Estamos muy ilusionados por comenzar la producción del Toyota Aygo X Cross Hybrid, además de prepararnos para la futura fabricación de vehículos eléctricos. Este hito marca un nuevo paso en nuestro camino hacia la neutralidad de carbono. La introducción del acabado 'GR Sport' añade también un nuevo capítulo a la historia de este modelo", ha expresado el presidente de Toyota Motor Manufacturing República Checa, Robert Kiml.

"Toyota Aygo X Cross Hybrid introduce la reconocida tecnología híbrida de Toyota en nuestro modelo más compacto y accesible, ofreciendo mayor eficiencia, rendimiento dinámico y avanzadas prestaciones de seguridad. Este hito demuestra nuestro compromiso por hacer la movilidad sostenible más accesible a todos, sin renunciar nunca a la calidad", ha señalado el vicepresidente de Calidad, Toyota Motor Europe, Peter Rade.

20 AÑOS DE LA FAMILIA AYGO

La producción del Toyota Aygo comenzó hace 20 años, en febrero de 2005. Después, la sede de Kolín acogió desde 2021 la llegada del Toyota Aygo X Cross, tras la evolución del modelo hacia una visión más 'crossover', del que ya se han producido más de 365.000 unidades.

Con una plantilla de alrededor de 3.200 empleados y un 65% de componentes de origen local, la planta de Kolín ha producido más de 2,3 millones de vehículos configurados desde su creación en 2022, entre ellos Toyota Aygo X Cross y Toyota Yaris.

Además, la planta se prepara para la futura producción de vehículos eléctricos de batería (BEV), reforzando la estrategia por la multitecnología de Toyota hacia la neutralidad de carbono.