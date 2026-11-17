Toyota invertirá casi 1.200 millones de euros para construir una nueva planta de vehículos en Argentina - TOYOTA

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Toyota invertirá 1.300 millones de dólares estadounidenses (1.182 millones de euros) para construir una nueva planta en Zárate (Buenos Aires), destinada a la producción de vehículos electrificados a partir de 2030 con la fabricación de la pick-up híbrida Tacoma.

Así lo ha anunciado la compañía tras un encuentro de los directivos en la Casa Rosada, sede de la presidencia de Argentina, con el presidente del país, Javier Milei, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La inversión llega tras la aprobación del proyecto en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) desde el Gobierno de Argentina y la finalización de los procesos internos de aprobación por parte de Toyota.

La firma ha explicado que la inversión también contribuirá al desarrollo de proveedores locales y regionales, así como de nuevas capacidades vinculadas al futuro de la movilidad en toda América Latina.

El proyecto acompaña la estrategia de crecimiento de largo plazo de Toyota Argentina y fortalece el papel del país como una base estratégica de producción y exportación. Además, representa un nuevo avance en el enfoque de múltiples tecnologías de Toyota, que propone ofrecer distintas tecnologías de movilidad.

"Argentina ha desempeñado un papel clave en el desarrollo industrial de Toyota en la región. Este nuevo proyecto representa un paso más en nuestro compromiso global de ofrecer soluciones de movilidad que respondan a las necesidades de cada mercado, al mismo tiempo que fortalecemos nuestras operaciones de cara al futuro", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo de Toyota, Yoichi Miyazaki.